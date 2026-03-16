Rusia nu vrea Europa la masa discuțiilor privind Ucraina. „Răspunsul rusesc” primit de oficialii francezi la Moscova

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, participă la summitul informal al liderilor Comunității Statelor Independente (CSI), la Sankt Petersburg, pe 21 decembrie 2025. FOTO: Alexander KAZAKOV / AFP / Profimedia

Aliații europeni ai Ucrainei și-au dorit un rol mai important în negocierile pentru soluționarea războiului din Ucraina, însă până acum Rusia s-a opus solicitărilor – cel mai recent luna trecută, când consilierul francez pentru securitate națională, Emmanuel Bonne, și consilierul său Bertrand Buchwalter au efectuat o vizită la Moscova pentru discuții cu Iuri Ușakov, consilierul Kremlinului pentru politică externă, a scris Financial Times.

Persoane familiarizate cu situația au declarat pentru publicație că oficialii francezi au încercat să convingă Moscova că europenii ar trebui să aibă un loc la masa discuțiilor. „Răspunsul rusesc din partea lui Ușakov, practic, a fost: «Îmi pare rău, de fapt, nu ar trebui, duceți-vă naibii»”, a declarat un diplomat european de rang înalt.

Într-o declarație pentru FT, purtătorul de cuvânt al Kremlinului i-a acuzat pe europeni că „nu vor să ajute procesul de pace”.

„Când a venit reprezentantul Franței, nu a adus niciun semnal pozitiv. Așadar, nu a avut nimic pozitiv de auzit”, a spus Dmitri Peskov.

„Din păcate, europenii depun toate eforturile pentru a-i convinge pe ucraineni să continue războiul”, a adăugat Peskov. „Suntem convinși că europenii fac o greșeală din perspectiva propriului viitor”, a mai susținut oficialul rus.

FT a mai scris că liderii UE sunt sceptici că discuțiile de pace vor avea succes fără o presiune suplimentară asupra Rusiei, însă văd procesul ca pe o modalitate de a menține SUA implicată în dosarul Ucraina.

Războiul din Orientul Mijlociu are un „efect de eclipsare”

Liderii europeni au încercat să mențină Ucraina în prim-plan după ce a izbucnit războiul din Orientul Mijlociu. Vineri, președintele francez Emmanuel Macron l-a primit la Paris pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, pentru a contracara ceea ce un oficial de la Élysée a descris drept un „efect de eclipsare” al conflictului dintre SUA-Israel și Iran.

Cancelarul german Friedrich Merz a mers într-o vizită la Casa Albă la trei zile după ce Statele Unite și Israelul au atacat Iranul. Liderul german a venit cu hărți și grafice pentru a pleda pentru o presiune sporită asupra Moscovei.

Totuși, potrivit unor persoane familiarizate cu discuțiile, președintele american Donald Trump a fost reticent în a discuta situația în detaliu și rămâne convins că Rusia este puternică, iar Ucraina, slabă. De asemenea, nu a existat niciun semnal de disponibilitate din partea Washingtonului de a intensifca presiunea asupra lui Vladimir Putin.

Doi diplomați ai UE au declarat pentru FT că, în ultima săptămână, oficiali ai Statelor Unite le-au transmis omologilor europeni că nu vor exista alte sancțiuni asupra industriei petroliere a Rusiei.