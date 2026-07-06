Rusia riscă o criză bancară majoră din cauza războiului, arată raportul unui serviciu secret din Europa: O „iluzie” care „ascunde o situație explozivă”

Rusia riscă o criză bancară deoarece creditorii suportă o mare parte din povara economiei de război, susține raportul unui serviciu de informații dintr-un stat european, consultat de Reuters.

Documentul, care are două pagini și a fost pregătit în ultimele săptămâni pentru a informa oficiali europeni cu privire la starea băncilor rusești, subliniază vulnerabilitatea acestui sector în fața unor noi sancțiuni occidentale.

Raportul realizat în iunie arată că numărul tot mai mare de credite neperformante și creșterea gradului de îndatorare a gospodăriilor creează un risc „explosiv” pentru sectorul bancar rusesc, într-o perioadă în care UE pregătește un al 21-lea pachet de sancțiuni, vizând bănci și rețele de criptomonede.

Banca centrală rusă a refuzat să comenteze evaluarea, deși recent minimalizase riscurile unei crize bancare majore.

În contextul războiului lansat împotriva Ucrainei în februarie 2022, Rusia s-a bazat tot mai mult pe bănci pentru a-și susține companiile și debitorii. Raportul arată că acest lucru a împovărat băncile cu riscuri, iar economia se clatină.

Ministerul Economiei și-a redus previziunile de creștere a produsului intern brut la 0,4% în 2026, de la 1,3%, respectiv la 1,4% în 2027, de la 2,8%.

„Iluzia unei economii dinamice care, în realitate, ascunde o situație explozivă”

Raportul de intelligence, intitulat „Notă privind probabilitatea unei crize bancare în Rusia în 2026”, susține că băncile rusești au fost presate să acorde împrumuturi subvenționate companiilor din sectorul apărării, celor care cumpără locuințe și altora.

Conform raportului, programele de creditare susținute de stat, restructurările de împrumuturi și sprijinul guvernamental au mascat vulnerabilitatea băncilor.

„Situația creează iluzia unei economii dinamice care, în realitate, ascunde o situație explozivă pe care un șoc economic, cum ar fi un pachet ambițios de sancțiuni împotriva băncilor (…), ar putea să o declanșeze”, se arată în raport.

Autorii susțin că împrumuturile acordate firmelor din apărare, proiectelor regionale susținute de stat și proprietarilor de locuințe au crescut volumul de împrumuturi care s-ar putea să nu fie rambursate niciodată.

În document se estimează că 10% dintre creditele acordate companiilor sunt considerate cu risc ridicat de neplată, o creștere semnificativă față de 2024, în timp ce unele bănci mari au raportat în 2025 că până la 15% dintre creditele acordate persoanelor fizice erau neperformante.

Diplomații europeni discută în prezent despre posibilitatea de a viza bănci și rețele de criptomonede ca parte din noile sancțiuni, precum și producția de drone, comercianți de petrol și rafinării.

Astfel, riscă să fie adăugat pe lista sancțiunilor aproape 90 bănci, ceea ce ar aduce numărul total al creditorilor vizați de măsuri la peste 100 – mai bine de jumătate dintre băncile rusești cu legături internaționale.