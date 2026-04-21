Rusia s-a hotărât să închidă robinetul pentru petrolul kazah care merge prin „Drujba” în Germania

Rusia s-a hotărât să oprească exporturile de petrol din Kazahstan către Germania prin conductele „Drujba” începând cu 1 mai, au declarat marți pentru Reuters trei surse din industrie.

Sursele, care au vorbit cu Reuters sub condiția anonimatului, au afirmat că programul revizuit de export al petrolului a fost transmis către Kazahstan și Germania.

Relațiile politice și comerciale ale Rusiei cu Germania s-au deteriorat pe fondul conflictului din Ucraina, Berlinul susținând Kievul.

Ministerul Energiei din Rusia nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că nu are cunoștință de o măsură de oprire a exporturilor de petrol.

„Vom încerca să verificăm acest lucru”, a declarat Peskov presei în cadrul unei conferințe telefonice zilnice.

Germania a plasat sub administrare specială filialele locale ale celui mai mare producător de petrol din Rusia, Rosneft în 2022, punând capăt relațiilor energetice de zeci de ani dintre Berlin și Rusia.

Germania a cumpărat mai mult petrol kazah anul trecut

Exporturile de petrol ale Kazahstanului către Germania prin conductele rusești Drujba au totalizat 2,146 milioane de tone, sau aproximativ 43.000 de barili pe zi, în 2025, o creștere de 44% față de 2024.

Kazahstanul furnizează petrol Germaniei prin ramura nordică a conductei Drujba, care traversează Rusia, Belarus și Polonia.

Aprovizionarea a fost întreruptă în repetate rânduri de atacurile cu drone ucrainene asupra conductei din Rusia.

Rafinăria germană PCK – una dintre cele mai mari din țară – situată în orașul Schwedt din nord-estul țării, este aprovizionată parțial cu țiței kazah transportat prin conductă, după întreruperea livrărilor de petrol rusesc în urma izbucnirii conflictului din Ucraina în 2022.