Rusia și Ucraina au efectuat un nou schimb de prizonieri de război, cu medierea Emiratelor Arabe și Statelor Unite

Moscova şi Kievul au anunţat vineri că au făcut schimb de câte 193 de prizonieri de război de fiecare parte, armata rusă precizând că Emiratele Arabe Unite şi Statele Unite au mediat acest nou schimb, transmite AFP.

„La ora actuală, soldaţii ruşi se află pe teritoriul Republicii Belarus, unde primesc asistenţa psihologică şi medicală necesară”, a anunțat armata rusă într-un comunicat publicat pe aplicaţia de mesagerie Max.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat întoarcerea a 193 de combatanţi ucraineni. „Ei au apărat Ucraina pe diverse fronturi. Printre ei se numără unii împotriva cărora Rusia a iniţiat proceduri penale, precum şi răniţi”, a precizat Zelenski într-o postare pe X.

Acesta este al doilea schimb din această lună: pe 11 aprilie, Rusia şi Ucraina au făcut schimb de câte 175 de prizonieri de război de fiecare parte, cu câteva ore înainte de intrarea în vigoare a unei încetări a focului de Paşte.

Schimburile de prizonieri de război şi de trupuri ale militarilor ucişi reprezintă singurul rezultat concret al mai multor runde de discuţii directe între Kiev şi Moscova, organizate începând din 2025 la presiunea Washingtonului.

Negocierile, cu mediere americană, se află într-un punct mort de la începutul războiului în Orientul Mijlociu, declanşat la 28 februarie de bombardamentele americano-israeliene asupra Iranului.

Ofensiva rusă la scară largă în Ucraina, lansată în februarie 2022, este cel mai sângeros conflict din Europa de după cel de-al Doilea Război Mondial, soldat deja cu sute de mii de morţi, potrivit estimărilor, notează AFP.