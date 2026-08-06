Rusia spune că a doborât 600 de drone peste noapte. Atac ratat asupra unui depozit Wildberries, au fost lovite însă alte două ținte majore

Rusia a anunțat joi că a doborât în cursul nopții 605 drone ucrainene deasupra a aproximativ douăzeci dintre regiunile sale și deasupra peninsulei Crimeea, transmite France Presse.

„În cursul nopții trecute (…), sistemele de apărare aeriană au interceptat și distrus 605 drone ucrainene”, a precizat Ministerul Apărării din Rusia într-un comunicat.

Atacurile au vizat în special regiunea Tver (aflată la aproximativ 180 km nord-vest de Moscova), unde un centru logistic al Wildberries, gigantul rus al comerțului electronic, a fost „ușor avariat”, potrivit autorităților locale.

„ Astăzi, sistemele de apărare aeriană au respins un atac al dronelor inamice deasupra regiunii noastre”, a scris pe Telegram guvernatorul regional, Vitali Koroliov.

„În urma căderii resturilor unei drone, fațada centrului logistic al Wildberries a fost ușor avariată”, a precizat acesta, asigurând că nimeni nu a fost rănit.

De la jumătatea lunii iulie, Ucraina a lovit aproximativ douăzeci de locații aparținând Wildberries — cea mai populară platformă de comerț online — în aproape toate colțurile Rusiei și în Crimeea.

Incendiu la două rafinării

La rândul său, Mihail Evraiev, guvernatorul regiunii Yaroslavl (la aproximativ 250 km nord de Moscova), a vorbit despre „cel mai masiv atac” asupra acestei regiuni, unde, potrivit lui, au fost doborâte în total 92 de drone.

Resturile de drone au provocat un incendiu în mai multe case și a avariat mașini, a afirmat el pe Telegram.

Pe rețelele de socializare au apărut imagini care arată un fum gros care se ridică deasupra rafinăriei Yaroslav, una dintre cele mai mari din Rusia.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus și el că a fost lovită rafinăria Slavneft din Yaroslav, aflată la 700 de kilometri de granița cu UCraina.

De asemenea, a afirmat el, a fost lovită și Rafinăria Bashneft-Novoil din Republica rusă Bașkortostan, aflată la peste 1.300 km distanță.

Liderul ucrainean a postat și imagini cu efectele loviturilor:

Today, our long-range sanctions once again worked to limit Russia’s oil revenues, which it uses to finance the war and the killing of Ukrainians.



Ukraine’s Defense Forces struck the aggressor’s facilities more than 1,300 kilometers from the front line. The Bashneft-Novoil… pic.twitter.com/hp6FX7bpIQ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 6, 2026

La mai bine de patru ani de la începutul ofensivei rusești la scară largă împotriva Ucrainei, diplomația se află într-un impas, iar cele două țări își intensifică atacurile cu rază lungă de acțiune, provocând un număr tot mai mare de victime civile.