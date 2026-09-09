Rusia spune că cel care i-a împușcat un general e un moldovean care s-a antrenat la Kiev. Un jurnalist a descoperit o altă poveste

Nicolai Varpahovici, general din cadrul Forțelor Aerospațiale Ruse, a supraviețuit unei tentative de asasinat în regiunea Saratov, în 8 septembrie. FSB susține că acesta a fost împușcat de un moldovean de 21 de ani.

Cazul este, însă, mult mai complicat, susține jurnalistul Vitalie Cojocari. El a remarcat aspecte „curioase” în cazul lui Nicolae Cociu, de la apartenența clubului la care se antrena acesta și până la niște imagini publicate recent cu antrenamentele de kickbox pe care le făcuse în Rusia.

Nicolae Cociu (21 de ani), luptător de kickbox din Republica Moldova, a fost arestat și este acuzat de Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) că l-a împușcat pe un general rus pentru o sumă de 70.000 de dolari după ce a fost recrutat de serviciile secrete ucrainene.

Generalul pe care se presupune că l-a atacat este acuzat de ucraineni că a bombardat cel mai mare spital de copii din Ucraina. Potrivit presei ruse, militarul a fost rănit, dar a supraviețuit.

Legătura clubului cu partidul lui Dodon

Vitalie Cojocari a analizat informațiile publicate de presa rusă și de Nicolae Cociu pe rețelele sociale, remarcând o legătură între administratorul clubului la care se antrena acesta, Ian Bîrnat, și un fost deputat din partidul fostului președinte pro-rus de la Chișinău, Igor Dodon.

Conform jurnalistului, Clubul Alpha, la care se antrena Cociu, face parte din Federația Voievod, „o asociație de lupte și arte marțiale din Republica Moldova”.

„Liderul Mișcării Naționale Voievod este Nicolae Pascaru. Pascaru este și politolog, membru al Consilului Politic Național al Partidului Politic Alianța «Moldovenii». O structură politică de peste Prut care promovează limba moldovenească. Pascaru a fost și deputat PSRM, partidul lui Dodon”, a explicat Vitalie Cojocari.

El a spus că, în 6 mai 2019, după o competiție organizată în Belarus, Nicolae Pascaru i-a mulțumit „domnului preşedinte Dodon Igor pentru susținerea selecționatei Moldovei la acest frumos eveniment”.

Cociu publicase recent imagini de la antrenamente din Rusia

Vitalie Cojocari a observat că Nicolae Cociu postase pe rețelele sociale „acum 2-3 săptămâni” imagini de la „antrenamentele sale de kickbox din Rusia”.

„Pe 13 iunie, Cociu a publicat fotografii din Sankt Petersburg. Pe 24 iunie, din Moscova. La începutul lunii august a apărut o fotografie în care este etichetat Datsiev club, clubul sportiv din Saratov, unde s-a antrenat. Nu știm cum a ajuns acolo. Știm că astăzi este acuzat de FSB că s-a antrenat în Kiev, a venit în Moscova și l-a împușcat pe generalul rus”, a adăugat Cojocari.

Potrivit The Kyiv Independent, generalul Varpahovici a fost împușcat în regiunea Saratov, nu în Moscova.

Vitalie Cojocari a mai amintit că Ministerul de Externe al Republicii Moldova a precizat că autoritățile nu au primit vreo notificare oficială din partea Rusiei pe această temă.

„Totuși, pe 23 iulie, MAE al Republicii Moldova recomanda cetățenilor moldoveni să evite călătoriile neesențiale în Rusia. Ministerul atrăgea atunci atenția asupra «riscului de reținere, arestare sau detenție arbitrară». Îi avertiza pe cetățenii moldoveni că «posibilitățile autorităților Republicii Moldova de a interveni sunt limitate»”, a explicat Vitalie Cojocari.

FSB susține că moldoveanul „și-a recunoscut vina”

Vitalie Cojocari a spus că, potrivit versiunii FSB, atacatorul generalului a fugit cu o motocicletă după atac și a fost prins când urma să părăsească Rusia.

„FSB ne-a arătat niște imagini cu o dubiță pe un câmp. În dubiță era băgat cu mâinile la spate o persoană. Apoi persoana este scoasă din dubiță în fața sediului FSB. Ulterior vedem o înregistrare cu un tânăr care spune în limba rusă că s-ar fi antrenat în Kiev să-l omoare pe general și i s-ar fi promis 70 de mii de dolari”, notează jurnalistul.

El a povestit că, în imagini, tânărul respectiv „vorbește în rusă, dar nu reușește să pronunțe anumite cuvinte”, ci „le spune pe jumătate și „nu poți să-ți dai seama dacă știe aceste cuvinte ori doar le citește”.