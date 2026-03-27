Rusia va lansa noua capsulă spațială pentru misiunile cu echipaj uman. Va înlocui capsula celebrelor misiuni Soiuz

Capsula spaţială de nouă generaţie a Rusiei pentru misiuni cu echipaj uman ar urma să-şi înceapă zborurile în 2028, a declarat vineri un înalt oficial din domeniul spaţial, citat de agenţia Xinhua, preluată de Agerpres.

Serghei Krikalev, director general adjunct al Roscosmos, compania spaţială de stat a Rusiei, a declarat că simulările viitoare vor include teste cu paraşuta folosind un prototip dotat cu sisteme de bord extrem de realiste, dar şi teste realizate cu ajutorul unui elicopter.

Capsula spaţială este proiectată să transporte cosmonauţi şi marfă către staţiile orbitale şi se preconizează că va înlocui seria de capsule pentru misiuni cu echipaj uman Soiuz, conform agenţiei de presă TASS.

Această capsulă face parte din programul selenar al Rusiei, având capacitatea de a rămâne andocată la staţiile de pe orbita joasă a Pământului pentru o perioadă de până la un an şi la o staţie de pe orbita Lunii pentru o perioadă de până la 180 de zile.

În cadrul unui zbor autonom, versiunea orbitală poate să opereze până la 30 de zile, în timp ce versiunea selenară este proiectată pentru misiuni de până la zece zile.