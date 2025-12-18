Rusia vrea să afle ce a discutat SUA cu Kievul și europenii. „Lucrăm la stabilirea anumitor contacte” / „Desfășurarea de trupe occidentale, inacceptabilă”

Rusia pregătește contacte cu Statele Unite pentru a afla ce schimbări au fost aduse proiectului american de plan de pace după consultările Washingtonului cu Ucraina și guvernele europene, potrivit anunțului făcut joi de Kremlin, scrie agenția de știri a statului rus TASS.

„Într-adevăr, lucrăm la stabilirea anumitor contacte cu omologii noștri americani pentru a aduna informații despre rezultatele activității lor cu europenii și ucrainenii”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Reuters a remarcat că TASS nu a precizat la ce nivel vor avea loc contactele, însă publicația americană Axios relatase anterior, pe surse, că reprezentanți Ucrainei și Rusiei vor călători la Miami în această săptămână pentru întâlniri separate cu oficialii americani.

La întâlnirea din Florida, emisarul special al președintelui rus Vladimir Putin, Kirill Dimitriev, se va întâlni cu emisarul lui Donald Trump, Steve Witkoff, și ginerele liderului american, Jared Kushner.

Zaharova: „Desfășurarea de trupe occidentale, inacceptabilă”

Purtătorea cuvânt a Ministerului rus de externe, Maria Zaharova, a declarat într-un briefing de presă că o eventuală desfășurare de personal militar occidental în Ucraina este inacceptabilă pentru Moscova, indiferent de formă.

„Desfășurarea de trupe occidentale pe teritoriul ucrainean sub orice pretext și în orice format rămâne inacceptabilă pentru noi. Am afirmat în repetate rânduri că astfel de pseudo-forțe de menținere a păcii vor deveni ținte legitime pentru armata rusă”, a declarat Zaharova, citată de TASS.

Ea a criticat „coaliția susținătorilor războiului”, o aluzie la Coaliția de Voință a statelor care sprijină Ucraina.

„În loc să se concentreze pe găsirea de opțiuni pentru soluționarea crizei, având în vedere că toți vorbeau despre pace, și să facă acest lucru ținând cont de interesele tuturor părților implicate în conflict, țările care aparțin acestei coaliții elaborează, în esență, planuri pentru ocuparea Ucrainei”, a conchis reprezentanta Ministerului de externe al Rusiei, țară care ocupă în prezent aproximativ o cincime din teritoriul recunoscut internațional al Ucrainei.