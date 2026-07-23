Rușii au instalat în Crimeea telefoane publice cu un scop anume: „Sper ca nimeni să nu aibă vreodată nevoie de ele”

Rusia a instalat în Crimeea, peninsula pe care a anexat-o ilegal în 2014, telefoane publice stradale pentru apeluri de urgență către poliție și serviciul de ambulanță, oferind o alternativă la comunicațiile mobile, care sunt adesea blocate, pe fondul atacurilor frecvente ale Ucrainei asupra teritoriului, transmite Reuters.

Ucraina a lovit liniile de aprovizionare, bazele militare și centralele electrice din Crimeea, pe care Rusia a capturat-o de la Ucraina și a anexat-o unilateral în 2014, într-o mișcare nerecunoscută de majoritatea țărilor.

Ucraina, care se află sub atac constant din partea rachetelor și dronelor rusești, afirmă că încearcă să izoleze Crimeea și să submineze efortul de război al Moscovei.

Administrația orașului Evpatoria, situat pe coasta de vest a Crimeei, afirmă că a instalat în tot orașul telefoane pentru apeluri către serviciile de urgență. Un martor al agenției Reuters a văzut mai multe astfel de telefoane în oraș.

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Na okupowanym przez Rosjan Krymie ze względu na problemy z łącznością zaczęto instalować budki telefoniczne.



Według Rosjan telefony stacjonarne potrzebne są do wezwania służb ratunkowych w czasie występowania problemów technicznych w działaniu sieci komórkowej. pic.twitter.com/eVnMLYzLPW — WarNewsPL (@WarNewsPL1) July 19, 2026

„Dacă funcționează în timpul întreruperilor de curent – și sper ca nimeni să nu aibă vreodată nevoie de ele – ca o posibilitate suplimentară de protecție în lumea asta, este foarte bine”, a spus Maria Ușakova, o locuitoare din zonă.

Crimeea, o destinație populară de vacanță, s-a confruntat cu întreruperi de curent și penurie de combustibil, aceasta din urmă fiind cauzată de atacurile cu drone ucrainene asupra lanțurilor de aprovizionare și rafinăriilor din Rusia. A fost nevoită să anuleze taberele de vară pentru copii.

Miercuri, autoritățile locale din Crimeea au declarat că 17 civili au fost răniți într-un atac cu drone desfășurat în timpul nopții asupra orașului Yalta, din sudul peninsulei, unde a fost lovit un bloc de apartamente. Atât Rusia, cât și Ucraina neagă că ar viza în mod deliberat civilii.