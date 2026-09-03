Rușii au venit cu găinile după ei după ce au fost puși să-și înregistreze până și cămilele și renii. „Polițiștii vor alerga cu portretele robot ale găinilor”

Decretul guvernamental care impune înregistrarea păsărilor domestice a intrat în vigoare, ceea ce i-a determinat pe ruși să se prezinte la centrele de servicii publice cu găini, înainte ca autoritățile să clarifice faptul că proprietarii nu erau obligați să-și aducă animalele nicăieri.

Un decret al guvernului rus care impune proprietarilor de găini, cămile, reni și alte animale similare să-și înregistreze animalele a intrat în vigoare marți, declanșând un val de ironii din partea publicului și o mică criză administrativă, pe măsură ce rușii au început să se prezinte la centrele de servicii guvernamentale aducând cu ei păsări vii, relatează Euronews.

Înregistrări video publicate pe rețelele de socializare au arătat oameni cu găini după ei așteptând la cozi, luând bilete de ordine și aliniindu-se la ghișee. Unii locuitori chiar și-au îmbrăcat păsările înainte de a le aduce.

Bloggerii și utilizatorii rețelelor de socializare au comparat rapid situația cu ficțiunea satirică a lui Gogol, un scriitor specializat în a pune la zid absurditățile birocrației ruse.

Un videoclip larg distribuit pe rețelele sociale rusești arăta un proprietar de găină întrebând: „Și dacă moare o găină, ar trebui să chemăm poliția să investigheze? Dar dacă e vorba de omor calificat?”.

„Îmi imaginez o vulpe sau o nevăstuică intrând… Poliția va fi copleșită, iar apoi polițiștii vor alerga cu portretele robot ale găinilor”, se spunea în videoclip.

Internauții au întrebat, de asemenea, în ton ironic, dacă puii de găină ar avea nevoie de certificate de deces și ce indemnizații de maternitate ar fi cuvenite pentru fiecare pui nou-născut, o aluzie la finanțarea de stat din Rusia pentru nașteri.

Așa-numitele centre multifuncționale – birouri locale de tip „ghișeu unic” care oferă servicii precum eliberarea pașapoartelor sau înregistrarea proprietăților – din Kabardino-Balkaria au fost primele care au cedat: miercuri dimineață au anunțat că nu mai se ocupă de înregistrarea animalelor și le-au spus proprietarilor de găini să contacteze autoritatea veterinară regională.

Serviciul Federal pentru Supraveghere Veterinară și Fitosanitară din Rusia a clarificat ulterior că proprietarii nu trebuie să-și aducă animalele cu ei.

În schimb, un inspector veterinar va vizita locația, va număra animalele și le va atribui un număr de identificare.

Ce prevede decretul

Conform decretului, fermierii care dețin mai mult de 10 păsări domestice – inclusiv găini, rațe, gâște, curcani, bibilici, prepelițe și struți – trebuie să le înregistreze începând cu 1 septembrie anul acesta. Gospodăriile mai mici au termen până la 1 septembrie 2029.

Toate cămilele și renii trebuie, de asemenea, înregistrați cu efect imediat. Odată înregistrate, animalele sunt introduse în baza de date federală Horriot, cu detalii precum specia, rasa, culoarea, sexul, scopul și proprietarul. Adăposturile trebuie etichetate.

În cazul păsărilor domestice, numărul de identificare este atribuit întregului efectiv, nu fiecărei păsări în parte.

Nerespectarea prevederilor atrage după sine amenzi de până la 1.000 de ruble (10 euro) pentru persoanele fizice și de până la 20.000 de ruble (200 de euro) pentru organizațiile comerciale, care riscă, de asemenea, o suspendare a activității pe o perioadă de 60 de zile.

Autoritățile ruse au declarat că registrul a fost conceput pentru a ajuta la urmărirea și controlul focarelor de boli infecțioase ale animalelor și pentru a verifica originea produselor agricole care intră în lanțul alimentar.

Implicațiile practice ale decretului nu au fost comunicate în mod clar înainte de intrarea lui în vigoare, ceea ce a contribuit la confuzie.

Curte cu găini în Sankt Petersburg, Rusia, 23 august 2025. FOTO: © Kseniia Gulkova | Dreamstime.com