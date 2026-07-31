Rușii nu mai pot scăpa de război nici la plajă: „Este un colaps”

Copiii se bălăcesc în apele calde ale Mării Negre, iar turiștii se înghesuie să prindă loc la plajă. Însă acesta nu este un sezon estival obișnuit în Rusia, relatează Reuters.

În cea de-a cincea vară de la începutul războiului din Ucraina, rușii trebuie să facă față penuriei de carburanți și riscului atacurilor cu drone atunci când își planifică vacanța anuală la mare.

Potrivit datelor din sector, incertitudinea afectează puternic turismul și agrementul. Până la sfârșitul lunii iunie un milion de rezervări au fost anulate doar pentru Crimeea, peninsula anexată ilegal de Rusia în 2014.

Anton Sidorov, proprietarul bistroului „Adrian” din stațiunea Anapa aflată în regiunea Krasnodar din sudul Rusiei, a povestit pentru Reuters că și-a ținut localul închis în lunile mai și iunie din cauza lipsei de clienți. El afirmă că săpămâna aceasta a decis să renunțe complet la planurile de a deschide în acest sezon.

„Nu văd niciun rost”, a spus bărbatul.

Sirene și alerte de raid aerian în stațiunile rusești de la Marea Neagră

Turiștii intervievați de Reuters în Anapa, stațiune cunoscută pentru faleza sa și plajele întinse cu nisip, au spus că aspectele legate de securitate au devenit o parte esențială a planificării vacanțelor.

Elmira, o tânără din Moscova, a povestit că ea și soțul ei au verificat online pentru a se asigura că în stațiune nu se întâmplă nimic „alarmant”.

„Am decis să ne asumăm riscul – am venit aici și nu regretăm”, a afirmat aceasta. Totuși, cuplul afirmă că este pregătit să audă sirenele de raid aerian în orice moment. „Urmărim unde trebuie să mergem și ce trebuie să facem dacă se întâmplă ceva”, a mai zis tânăra.

Reuters notează că atmosfera de prudență demonstrează că războiul, pe care numeroși ruși au încercat mult timp să îl ignore, a devenit aproape imposibil de evitat chiar și atunci când încearcă să se relaxeze.

În timpul unei vizite de cinci zile pe litoralul rusesc al Mării Negre, reporterii Reuters au primit la începutul lunii iulie alerte pe telefoanele mobile privind amenințări cu rachete în fiecare zi. De două ori au pornit și sirenele de raid aerian. Cei mai mulți dintre cei aflați pe plajă nu au părut prea deranjați, astfel de alerte devenind obișnuite în multe orașe din Rusia.

Ucraina, ale cărei orașe sunt atacate în mod repetat încă de la lansarea invaziei ruse la scară largă în 2022, afirmă că „aduce războiul înapoi acasă, în Rusia”, prin intensificarea atacurilor cu drone în interiorul teritoriului rus. Penuria de combustibil este una dintre consecințele atacurilor frecvente asupra rafinăriilor de petrol din Rusia.

Cozi de mașini într-o benzinărie Lukoil din Rusia, în 10 iulie 2026. Credit: Igor Ivanko / AFP / Profimedia



Vremuri dificile pentru industria hotelieră și restaurantele din Rusia. „Este un colaps”

Karina, proprietara unui hotel care a refuzat să își dezvăluie numele de familie, a spus că avea doar 17 oaspeți într-o perioadă în care în mod normal s-ar fi așteptat la între 300 și 350.

„Nu este doar un sezon slab – este un colaps”, a deplâns aceasta.

Totuși, alții se descurcă mai bine. Anita Kokourova, managerul Hotelului Dream din Anapa, a spus că gradul de ocupare este aproape de 100%, deși a descris piața ca fiind „extrem de volatilă”.

„Perioada în care oamenii își fac rezervările s-a scurtat, iar turiștii nu mai sunt dispuși să își planifice vacanțele din timp, nu doar pentru că speră să găsească oferte mai ieftine, ci și pentru că nu știu ce le va aduce ziua de mâine”, a spus ea.

„Combustibilul nu se termină, iar benzinăriile nu se închid, așa că nu o consider o problemă reală”, a mai asigurat aceasta, adăugând chiar că actualul sezon este mai bun decât cel din 2025, în parte datorită faptului că unii turiști au ales să își petreacă vacanța în Anapa în locul Crimeei din apropiere.

Crimeea a primit 7,4 milioane de turiști în 2025. Însă anul acesta peninsula s-a confruntat cu penurii grave de combustibil și energie electrică în urma atacurilor despre care Kievul afirmă că urmăresc izolarea peninsulei și slăbirea capacității Rusiei de a continua războiul.

Asociația Turoperatorilor din Rusia (ATOR) a anunțat că anularea a aproximativ un milion de călătorii în Crimeea până la 30 iunie a generat pierderi din rezervări estimate la până la 25 de miliarde de ruble (320 de milioane de dolari).

Asociația a solicitat guvernului să permită ca rambursările către clienți să fie eșalonate până la sfârșitul anului, în loc să fie plătite imediat, calificând această măsură drept „o chestiune de supraviețuire pentru turoperatori și hoteluri”.

ATOR a avertizat de asemenea că tot mai mulți ruși aleg să își petreacă vacanțele în străinătate. În vânzările de pachete turistice pentru luna iulie, Turcia a fost principala destinație, cu 37,7% din totalul vânzărilor, urmată de Egipt, cu 21,3%, și de Rusia, cu 9,6%. În aceeași lună a anului trecut procentul pentru Rusia a fost de 18,4%.

Plajă din Anapa, Rusia, FOTO: Natalia Kokhanova / Alamy / Profimedia

Locuitorii din Anapa încearcă să rămână optimiști

În Anapa, o parte dintre cei care depind de turism încearcă să privească situația cu optimism.

„Da, există probleme, la fel ca pentru toată lumea, dar pot fi gestionate. Trebuie doar să te gândești puțin mai mult din timp și să rezolvi problema dinainte”, a spus Konstantin, ghid turistic.

În timp ce aștepți la coadă la benzinărie, „poți să stai de vorbă cu oamenii, să cunoști pe cineva nou, să petreceți puțin timp împreună”, a adăugat el.

Unii turiști au recunoscut însă că se simt neliniștiți.

„Da, suntem îngrijorați, dar nu ne ascundem și nu plecăm nicăieri”, a spus un tânăr din Belgorod, o regiune din Rusia care a fost frecvent vizată de atacuri transfrontaliere dinspre Ucraina.

„Rămânem unde suntem și încercăm să fim vigilenți… Da, ne este frică, dar sperăm că totul va fi bine”, a adăugat acesta.

FOTO articol: Natalia Kokhanova / Dreamstime.com.