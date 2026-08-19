Rușii retrag miliarde din bănci de teamă că statul le va naționaliza depozitele

Oamenii din Rusia retrag miliarde de dolari din băncile țării, de teamă că Kremlinul ar putea începe să confiște banii pentru a finanța războiul cu Ucraina, relatează The Washington Post, citat de The Independent.

Aproape 286,4 miliarde de ruble (în valoare de 3,4 miliarde de dolari) au fost retrase în primele două săptămâni ale lunii august, potrivit datelor Băncii Centrale a Rusiei, citate de The Post.

Aceasta vine după ce luna trecută au fost retrași 7,3 miliarde de dolari, iar în iunie, peste 4,5 miliarde de dolari.

The Washington Post subliniază că este vorba de retrageri record de numerar, pe fondul intensificării atacurilor cu drone efectuate de Ucraina.

Alexandra Prokopenko, fostă consilieră a Băncii Centrale a Rusiei, a declarat că retragerile indică un nivel ridicat de teamă în rândul populației ruse.

„Înseamnă că oamenii nu mai au încredere în sistemul bancar rusesc sau în sistemul financiar rusesc”, a spus Prokopenko.

„Toate acestea sunt o consecință a temerii că guvernul va face ceva cu sistemul bancar, că ar putea naționaliza depozitele”, a adăugat ea.

Cheltuielile Rusiei cu războiul au adâncit deficitul bugetar

Deficitul bugetului federal al Rusiei pentru perioada ianuarie-iulie a ajuns la 6,455 trilioane de ruble.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, această cifră a crescut de 1,4 ori și este deja aproape dublă față de cifra planificată pentru întregul an curent (3,786 trilioane de ruble).

The Moscow Times, o publicație care și-a mutat redacție în afara Rusiei pentru a eluda cenzura impusă de Kremlin, scria cu o zi în urmă că oamenii de afaceri ruși „au donat” la buget aproape 400 de miliarde de ruble (aproximativ 4 miliarde de euro).

Oamenii de afaceri ruși au transferat sute de miliarde de ruble către bugetul federal, după apelul lansat de Vladimir Putin pentru contribuții voluntare, pe fondul unui deficit bugetar record cu care se confruntă țara.

Putin le-a cerut oamenilor de afaceri ruși să doneze bani pentru cârpirea bugetului

Până la jumătatea lunii august, donațiile voluntare au totalizat 383,69 miliarde de ruble (3,89 miliarde de euro), relatează publicația economică „Vedomosti”, citând date din „Bugetul electronic”.

Înainte de întâlnirea lui Putin cu reprezentanții mediului de afaceri din martie, la care, potrivit surselor, acesta a propus ca antreprenorii să contribuie la buget, contribuțiile organizațiilor neguvernamentale totalizau 15,6 miliarde de ruble.

În luna următoare, donațiile s-au înmulțit de zece ori, ajungând la 159,7 miliarde de ruble. În mai, acestea au crescut cu 45,5%, în iunie cu 27%, iar în iulie și în prima jumătate a lunii august cu încă 30%.

„Este un fapt că mediul de afaceri rus sprijină bugetul”, a declarat Alexander Șokhin, președintele Uniunii Ruse a Industrialiștilor și Antreprenorilor (RSPP).

El a subliniat că asistența în sine este pur „voluntară”. Acesta a adăugat că donațiile voluntare au fost discutate în cadrul întâlnirii lui Putin cu reprezentanții mediului de afaceri, alături de alte mecanisme de acoperire a deficitului bugetar. Mai precis, s-a discutat despre o taxă pe profiturile excepționale.

Cu toate acestea, Shokhin a subliniat că nu există condiții pentru introducerea unei astfel de taxe, întrucât multe companii „înregistrează pierderi”.