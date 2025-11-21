Rusu+Borțun este agenția independentă a anului la ADC*RO Awards 2025

7 nominalizări • 4 premii • Locul II Clientul Anului (Monument For / Primăria Municipiului București) • Locul II Agenția Anului

București, România – După un an marcat de recunoaștere internațională la Cresta Awards, Golden Drum International Festival of Creativity și ADCE – Art Directors Club of Europe, Rusu+Bortun este desemnată a doua cea mai creativă agenție din România la ADC*RO Awards 2025 — și cea mai performantă agenție independentă din clasamentul general.

Agenția obține cele mai multe nominalizări ale festivalului (7) și câștigă 4 premii, iar partenerul Monument For / Primăria Municipiului București se clasează pe locul II în topul Clientului Anului.

⸻

PREMII CÂȘTIGATE – ADC*RO 2025

• Gold – Print & Outdoor

Vote for Maria Ressa — ZYX Books

• Gold – Design

Made of Goals – The Golden Generation Monument — Monument For / Primăria Municipiului București

• Silver – Print & Outdoor

Made of Goals – The Golden Generation Monument — Monument For / Primăria Municipiului București

• Bronze – Film & Audio

The Clean Label Law — Cris-Tim

⸻

FINALISTE – ADC*RO 2025

Brand Experience

• Vote for Maria Ressa — ZYX Books

• The Right Stitch — Apollo111 Pizza

• Made of Goals – The Golden Generation Monument – Monument For / Primăria Municipiului București.

„Uneori e tare să fii second best! Rezultatul ne onorează și ne motivează să mergem mai departe, mai ales când vine în urma unei jurizări internaționale prezidate de unul dintre cei mai relevanți și premiați creativi din lume. Suntem încă la început în ceea ce privește participarea la festivaluri și învățăm, de la un an la altul, cum să spunem poveștile ideilor noastre astfel încât să fim competitivi oriunde inscriem.

Mă bucură numărul de nominalizări: 4 proiecte, 9 entries, 7 finaliste în 4 categorii și 4 premii – 2 Golds, 1 Silver și 1 Bronze. Ne mândrim că proiectele importante pentru business planul nostru sunt cele care performează creativ, atât local, cât și internațional.

Ne-am crescut echipa și ne dezvoltăm ca un model de business independent, cu focus pe creație și pe integrarea competențelor din grupul nostru de companii, din Casa Maură, de pe strada Corbeni. Abia așteptăm următorul proiect. E tot ce contează!”

— Cătălin Rusu, Chief Creative Partner & CEO, Rusu+Bortun

⸻

ADC*RO Awards este singurul festival din România dedicat exclusiv creativității, organizat de ADC Romania, powered by ADC Europe & The One Club for Creativity SUA.

Ediția 2025 a avut un juriu exclusiv internațional prezidat de Pum Lefebure — Co-Founder & Chief Creative Officer, Design Army® Washington.

Din juriu au făcut parte:

• Pedro Américo — Creative Director, Jung von Matt

• Angel Iskrev — Creative Director & Co-founder, proof

• Fernando Silva — Creative Copywriter & Supervisor, Uzina

• Una Rozenbauma — Creative Director, Rozenbauma un māsas

• Juraj Dvorecki — Creative Director, oh my DOT

• Martin Polcovick — Associate Creative Director, THIS IS LOCCO

• Ana Rocha — Executive Creative Director, VML London

• Seppl Kretz — Managing Partner & Creative Director, Magma Music Agency

• Muhmmet Avsar — Senior Copywriter, Havas İstanbul

Articol susținut de Rusu+Borțun