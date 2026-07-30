Rusu+Borțun și Biofarm lansează noua campanie SennaLax Rapid, poziționată în jurul confortului

În urma unui pitch desfășurat în luna aprilie, agenția de strategie și manifestare creativă de brand Rusu+Borțun a câștigat contul SennaLax de la Biofarm. SennaLax Rapid este al cincilea brand Biofarm câștigat de Rusu+Borțun în urma unui pitch, după Bixtonim, Nonflatin, Biofen și Bioflu, consolidând colaborarea dintre cele două companii.

Pornind de la un insight de consumator, noua platformă de comunicare mută conversația din categoria laxativelor de la simpla eficiență către confortul din timpul procesului. Astfel, SennaLax Rapid își asumă un teritoriu de brand distinct într-o categorie în care majoritatea produselor comunică aproape exclusiv despre rezultat.

Categoria este dominată de promisiunea eficienței: aproape toate produsele spun că „rezolvă problema”. Strategia de comunicare pentru SennaLax Rapid pornește de la un insight simplu: multe opțiuni funcționează, însă nu toate oferă o experiență confortabilă. Alegerea nu mai ține doar de rezultat, ci și de felul în care te simți pe parcurs. Astfel, SennaLax Rapid îmbină rapiditatea cu confortul, într-un mod simplu, memorabil și ușor de înțeles.

„Când ești curios să afli ce mai spune și consumatoru’, adică vorbești cu oamenii din target și lucrezi alături de oameni cu care îți face plăcere să lucrezi, iese treabă bună. Pe o piață dominată de promisiuni legate de eficiență și rapiditate, ne-am gândit să vorbim despre confort. Iar confortul oferit de SennaLax este un subiect destul de ofertant vizual când vine vorba de scaun: te scapă rapid și confortabil de constipație. Mulțumim pentru încredere și pentru relație. Ne motivează să lucrăm alături de oameni pasionați de meseria lor și care vor să facă din fiecare proiect un pic de extra mile”, povestește Cătălin Rusu, Chief Creative Officer, Rusu+Borțun.

Noua campanie transpune această strategie într-o execuție simplă și memorabilă. Personajul principal încearcă mai multe scaune, fiecare promițând confort într-un fel diferit, până îl găsește pe cel potrivit. Metafora surprinde diferența dintre simpla eficiență și experiența completă oferită de SennaLax Rapid.

„Categoria laxativelor este una în care diferențierea se construiește greu, iar promisiunile de comunicare sunt adesea similare. Ne-am dorit o platformă care să exprime un beneficiu relevant pentru consumatori și să reflecte un avantaj real al produsului. Rusu+Borțun a identificat un insight simplu și valoros, transformând confortul într-un teritoriu de brand clar, memorabil și ușor de înțeles. Ne bucurăm că lansăm împreună această campanie și că dezvoltăm în continuare o colaborare construită pe încredere și rezultate”, spune Andreea Lefter, Senior Brand Manager, Biofarm Romania.

Campania este prezentă în TV, outdoor, POS și digital.

Credits

Din partea Biofarm

Marketing Manager: Ioana Goranescu

Senior Brand Manager: Andreea-Luciana Lefter

Marketing Services Manager: Gabriela Orășanu

Din partea Rusu+Borțun

Creative Director: Cătălin Rusu

Senior Creative: Ștefan Vasilachi

Din partea Multimedia Est

Producer: Cătălin Ionescu

Director: Alma Buhagiar

Director of Photography: Codruța Corocea

Editor: Ioan Grumăzescu

Colourist: Andu Radu

Set Design: Adela Giurcăneanu

Styling: Lidia Litvinova

Photography: Florin Ghenade

Post-Production Coordinators: Mădălina Andreea Gugiu, Eliza Rădulescu

Despre Rusu+Borțun

Rusu+Borțun este o agenție independentă de strategie și manifestare creativă de brand, recunoscută la festivaluri precum Golden Drum, ADC Europe Awards, REBRAND 100 Global Awards, Effie Awards, ADCRO Awards, SABRE Awards, Romanian PR Awards și Cresta Awards. În 2025, agenția a fost desemnată Independent Agency of the Year la ADCRO Awards și s-a clasat pe locul al doilea în clasamentul general al celor mai creative agenții din România.

Din 2008, Rusu+Borțun integrează servicii de advertising, branding (prin Brand Growers) și digital pentru a susține dezvoltarea spiritului antreprenorial și intraprenorial.

Printre clienții recenți ai Rusu+Borțun se numără Novere Capital, IB Cargo, ZYX Publishing Group (HotNews, ZYX Books), Biofarm (Bixtonim, Bioflu, Biofen, Nonflatin), Orkla Foods România, Scala Assistance (LetzPay), Bucharest International School of Management (BISM), Cris-Tim Family Group, Let’s Cook by Ingredibio, Renew Institute, Carmistin – The Food Company (LaProvincia), Zăganu, DBO, centrul cultural Apollo111, înghețata ALBUSH, comunitatea IUBI40, OISTAT, Bucharest Scenography Biennale și alții.

Despre Biofarm

Biofarm este unul dintre primii producători români de medicamente și suplimente alimentare. De peste 100 de ani, Biofarm este alături de specialiștii din România în cursa pentru descoperirea celor mai bune soluții pentru menținerea sănătății oamenilor. În prezent, Biofarm este unul dintre primii 10 producători existenți pe piața farmaceutică din România, având un portofoliu competitiv de produse care acoperă 65 de arii terapeutice și investind constant în cercetare, dezvoltare, precum și în campanii media, comerciale și de marketing dedicate propriilor branduri.

Articol susținut de Biofarm