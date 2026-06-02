S-a deschis Mercedes-Benz Studio Bucharest: Capitala României devine parte a unui concept global care celebrează cei 140 de ani de inovație ai brandului

De azi și până pe 12 iulie, capitala României se alătură oficial inițiativei globale Mercedes-Benz Studios, un format de brand experience care aduce împreună prezentări de produs, design, inovație, cultură și interacțiune directă cu publicul. Găzduit de MARe/Muzeul de Artă (Bd. Primăverii 15), la nivelurile 0 și 3, Mercedes-Benz Studio Bucharest propune o experiență creată special pentru publicul din România, în contextul aniversării „140 de ani de inovație”.

Conceptul include o expoziție dedicată evoluției Mercedes-Benz, de la primul automobil brevetat de Carl Benz până la cele mai noi modele și tehnologii ale mărcii. Sub motto-ul „Welcome Home”, spațiul va reuni workshopuri, ateliere creative, evenimente private, activări dedicate publicului, activități pentru părinți și copii, prezentări și test drives de modele noi și sesiuni de interacțiune cu consultanții Mercedes-Benz.

Saddo și Kai-Uwe Trillenberg – CEO Mercedes-Benz Romania

Programul este construit în jurul a trei direcții tematice majore: Design, Inovație și Performanță. Acestea reflectă valorile-cheie Mercedes-Benz și modul în care brandul continuă să redefinească mobilitatea, printr-un dialog constant între estetică, tehnologie, siguranță și experiență la volan. Fiecare dintre cele trei direcții va fi explorată printr-o serie de activări, întâlniri și experiențe dedicate atât publicului larg, cât și comunităților interesate de design, cultură urbană, motorsport, mobilitate sustenabilă și inovație.

Primele două săptămâni propun un program variat, care transformă Mercedes-Benz Studio București într-un spațiu deschis de explorare și interacțiune. Pe baza pașaportului digital, obținut prin înscriere online (pe site) sau fizic (direct de la recepție), publicul beneficiază de acces liber la expozițiile muzeului, ateliere dedicate siguranței rutiere pentru copii, watch party-uri Formula 1, seri pe terasă cu DJ sets, precum vizionări de film. Nu în ultimul rând, la etajul 3, publicul va avea parte de o experiență imersivă în istoria de 140 de ani a Mercedes-Benz. Astfel, experiența depășește zona unei expoziții tradiționale și devine un punct de întâlnire între universul Mercedes-Benz și publicul din București, într-un format care îmbină educația, divertismentul și descoperirea celor mai noi perspective asupra mobilității.

Vizitatorii, prin înscriere prealabilă (pe site) sau la fața locului, la recepție, sunt așteptați la evenimentele deschise publicului larg, începând de miercuri, 3 iunie.

Mercedes-Benz Studio Bucharest: „Welcome Home”

Deviza conceptului Mercedes-Benz Studio este „Welcome Home”, exprimând sentimentul unic pe care îl oferă fiecare model al mărcii din Stuttgart. În România, această promisiune prinde contur într-un spațiu inspirațional, unde istoria Mercedes-Benz se întâlnește cu designul contemporan, inovația, cultura și stilul de viață urban.

La fel ca în celelalte Studiouri Mercedes-Benz din lume, accentul este pus pe deschidere, interacțiune și experiențe create pentru public. Mercedes-Benz Studio Bucharest readuce în atenție moștenirea mărcii într-un mod modern și accesibil, invitând vizitatorii să exploreze povestea celor 140 de ani de inovație Mercedes-Benz printr-un program adaptat publicului local.

Pe lângă expoziția dedicată celor 140 de ani de inovație, programul va include prezentări de modele noi și evenimente care vor fi anunțate ulterior. Prin acest format, Mercedes-Benz Studio Bucharest devine un punct de întâlnire între patrimoniul mărcii și mobilitatea viitorului, într-un cadru urban, cultural și deschis publicului.

Articol susținut de Mercedes-Benz