S-a lansat RED Society, primul program din România care oferă elevelor și studentelor produse menstruale și consultații ginecologice

În contextul în care una din cinci tinere din Europa se confruntă cu sărăcia menstruală, Enroush și Medicover România lansează RED Society, primul program din România dedicat elevelor și studentelor care oferă acces la produse menstruale și consultații ginecologice la jumătate de preț.

Prin acest program, tinerele beneficiază timp de 12 luni de 50% reducere la produsele menstruale Enroush și de 50% reducere la o consultație de obstetrică-ginecologie în rețeaua Medicover, într-un mecanism simplu și accesibil prin crearea unui cont pe platforma RED Society.

Inițiativa vine ca răspuns la o problemă reală: pentru multe tinere, costurile produselor menstruale și accesul la controale ginecologice reprezintă încă o barieră. În România, fenomenul sărăciei menstruale este puțin discutat, deși impactul său este direct: de la absențe școlare până la evitarea controalelor medicale preventive.

„Ne-am propus să transformăm accesul la sănătate menstruală dintr-un privilegiu într-un drept. RED Society este un pas concret prin care încercăm să reducem barierele financiare și sociale care împiedică multe tinere să aibă grijă de sănătatea lor”, a declarat Viorela Lucescu, Chief Marketing Officer Enroush.

Programul continuă demersurile inițiate anul trecut prin campania „Spune-i pe nume”, care a strâns peste 120.000 de semnături pentru reducerea TVA-ului la produsele de igienă menstruală.

„Chiar dacă proiectul de lege pentru reducerea TVA-ului a fost susținut la nivel parlamentar, accesul la produse menstruale rămâne o problemă reală pentru multe tinere. RED Society a apărut din dorința de a face ceva concret pentru eleve și studente”, a adăugat Viorela Lucescu.

Componenta medicală a programului este asigurată de Medicover România, care oferă acces la consultații ginecologice la jumătate de preț în rețeaua sa de clinici.

„Pentru multe tinere, primul consult ginecologic nu este doar un act medical, ci un moment care le poate influența întreaga relație cu sănătatea lor. De aceea, ne concentrăm nu doar pe acces, ci și pe calitatea experienței: medici empatici, răbdători și atenți la ritmul fiecărei paciente. Prin «Red Society», ne dorim să facem sănătatea mai accesibilă, mai ușor de înțeles și mai puțin intimidantă pentru o generație întreagă., spune Dr. Simona Gentimir, Manager Spital Medicover Pipera.

Programul, susținut de Medicover România, creează cadrul necesar pentru un dialog deschis cu tinerele despre educația ginecologică și sănătatea feminină, într-o etapă în care prevenția trebuie să devină o prioritate. Această perioadă este esențială pentru abordarea corectă a unor teme precum contracepția, debutul vieții sexuale, prevenția infecției cu HPV și vaccinarea, contribuind la formarea unor comportamente responsabile față de propria sănătate. În același timp, Medicover România încurajează efectuarea consultului ginecologic anual și dezvoltarea unui dialog constant cu medicul specialist, ca parte integrantă a îngrijirii sănătății pe termen lung.

Proiectul este sustinut si de organizații studențești, facilitând accesul rapid al studentelor la program.

Elevele și studentele se pot înscrie în program prin accesarea platformei RED Society, unde își pot crea un cont și își pot activa beneficiile.

Prin această inițiativă, Enroush și Medicover își propun să contribuie la normalizarea discuției despre menstruație și la îmbunătățirea accesului tinerelor la produse esențiale și la îngrijire medicală preventivă.

Despre Enroush

Enroush, o companie cu creștere accelerată pe piața din România, este specializată în produse organice de îngrijire intimă. Fondată acum șase ani de o antreprenoare româncă, compania a înregistrat o cifră de afaceri de 39 milioane de lei în 2025, mai mult decat dublul cifrei de afaceri s anului 2024. Enroush este activă pe piața din România, precum și în UK, Turcia, Benelux, Austria, Germania, Serbia și Emiratele Arabe Unite.

Lider de piață în România în segmentul produselor organice de îngrijire intimă, Enroush este prezentă în marile lanțuri de retail, precum hypermarket-urile Carrefour, Auchan, retailer-ii Mega Image, Farmacia Tei, Help Net, Catena, Dr. Max, și benzinăriile OMV. Produsele Enroush sunt disponibile în aplicațiile de cumpărături, precum Sezamo, Freshful și Bold Market, și la peste 50 de retaileri online. De asemenea, acestea pot fi achiziționate de pe site-ul companiei, https://enroush.ro.

Despre Medicover Romania

Din 1995, Medicover România a devenit unul dintre cei mai importanți furnizori de pe piața serviciilor de sănătate private, cu o rețea de 41 de clinici în București și în țară și 5 spitale generaliste: în București, Cluj-Napoca, Oradea și Craiova, 20 de cabinete on-site și peste 300 de unități medicale partenere. Spitalele Medicover corespund celor mai înalte standarde medicale și deservesc o gamă largă de specialități medicale și chirurgicale. Pentru mai multe informații, accesați: www.medicover.ro

Medicover România face parte din Medicover AB, companie internațională de servicii medicale și de diagnostic, înființată în 1995. Medicover operează o rețea extinsă de clinici, spitale, facilități de îngrijire specializată și laboratoare. Piețele principale ale Medicover sunt Polonia, Germania, România și India. În 2025, compania a înregistrat venituri totale de 2.378,1 milioane de euro, având peste 49.000 de angajați. Pentru mai multe informații, vizitați: www.medicover.com.

