S-a schimbat antrenorul, nu și rezultatul! Valentin Suciu, învins de Universitatea Craiova la debutul pe banca lui Csikszereda: „Aveam așteptări”

Primul meci al lui Valentin Suciu pe banca tehnică a formației Csikszereda s-a încheiat cu un eșec. Ciucanii au fost învinși pe teren propriu de campioana Universitatea Craiova, cu scorul de 0-1, într-o partidă din etapa a 11-a a SuperLigii.

La finalul confruntării, noul tehnician a recunoscut superioritatea adversarilor. Totodată, Suciu a ținut să le atragă atenția fotbaliștilor săi că acumularea de puncte în clasament depinde exclusiv de găsirea drumului spre gol.

„Au avut ocaziile mai clare, dar spiritul de luptă al echipei merita mai mult. O nesincronizare a dus la golul marcat. Din punct de vedere defensiv, băieții s-au descurcat bine.

Din păcate, suferim la finalizare, am avut câteva ocazii, dar a fost mult prea puțin. Aveam foarte mare încredere în băieți, aveam așteptări, dar, din păcate, tot înfrângere este. Trebuie să marcăm mai multe goluri decât adversarul”, a declarat Suciu, potrivit DigiSport.ro.

Valentin Suciu a fost numit la cârma echipei Csikszereda înaintea întreruperii campionatului pentru partidele echipelor naționale.

El a preluat postul de la Istvan Szabo, cel care consemnase un parcurs dezastruos în primele zece etape ale stagiunii, perioadă în care clubul a obținut un singur punct.