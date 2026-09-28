S-au câștigat patru premii la LOTO. Unde s-au jucat biletele norocoase

La tragerile LOTO de duminică au fost câștigate patru premii, cel mai mare fiind în valoare de 85.000 de lei, a informat Loteria Română.

La tragerea Noroc, s-a câștigat premiul de categoria a III-a în valoare de 84.647,76 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicatia mobila AmParcat.ro.

La tragerea Loto 5/40, s-a câștigat premiul de categoria a II-a în valoare de 67.285 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro.

La tragerea Joker s-au înregistrat două câștiguri de categoria a III-a în valoare de 60.181,40 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate pe aplicația mobilă AmParcat.ro și la o agenție din Miroslava, județul Iași.