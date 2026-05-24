„Să ne lepădăm de PSD-ismul care ne-a contaminat cu voia noastră”, spune Ciprian Ciucu. Obiectiv pentru perioada de opoziție a PNL

Prim-vicepreşedintele PNL, Ciprian Ciucu, a afirmat că PNL este dispus să îşi asume drumul corect care îi ofere premisele din opoziţie pentru a se reforma. El a precizat că liberalii trebuie să se lepede de PSD-ism, care i-a contaminat în ultimii ani, cu voia PNL, informează News.ro.

„Am văzut că partidul nostru este dispus să îşi asume drumul corect, care să ne ofere premisele din opoziţie să ne reformăm, dintre noi să se evidenţieze cei mai buni lideri, competenţi, integri, asumaţi. Să ne lepădăm de PSD-ism, care ne-a contaminat în ultimii ani, cu voia noastră, este adevărat, cu voia noastră. Nu ne-a obligat nimeni. Dar dacă nu verbalizăm şi dacă nu spunem aceste lucruri direct, înseamnă că nu le recunoaştem şi înseamnă că vom fi dispuşi să facem aceleaşi greşeli”, a declarat duminică, Ciprian Ciucu.

El a precizat că în această perioadă contează mai puţin propaganda, ci important este să oferi rezultate cetăţenilor.

„Propaganda are limitele ei. Ceea ce contează este să livrezi. Ceea ce contează e să îţi faci şedinţele la timp, să livrezi proiectele la timp, să îţi asumi proiectele grele, care nu întotdeauna sunt cele mai populare pentru că aduc disconfort, dar să le faci, să le termini la timp şi să îmbunătăţeşti viaţa oamenilor. Este ceea ce mi-am propus din poziţia de primar general. În primul rând, să nu ne facem de ruşine, ci din contră”, a spus Ciprian Ciucu.

Vorbind la un eveniment de celebrare a 151 de ani de la înființarea partidului, el a apreciat că meritele liberalilor din trecut nu sunt meritele actualilor membri ai PNL.

„Faptul că avem o memorie de apărat ne face să luăm acele decizii care sunt corecte (…) Partidul Social Democrat nu are foarte mulţi social democraţi la care să se refere. Partidele noi nu au aşa ceva. Dar aş vrea să mai spun şi să subliniez un lucru. Meritele liberalilor dinaintea noastră nu sunt meritele noastre. Adică să nu avem aroganţa prin care să ne asumăm meritele lor, pentru că sunt meritele acelei generaţii”, a conchis liberalul.