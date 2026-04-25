„Să nu credem că SUA vor reveni în Europa, după Trump. S-a terminat”. Avertismentul unui fost președinte al Franței

Uniunea Europeană este necesar să înveţe să trăiască „singură” şi să nu mai conteze pe Statele Unite, inclusiv după plecarea lui Donald Trump, apreciază sâmbătă fostul preşedinte francez François Hollande, care pledează în favoarea construirii rapide a unei Europe a Apărării, într-un format mai restrâns, relatează AFP, preluată de News.ro.

„Va trebui să trăim singuri, Europa singură. Este foarte greu pentru germani şi britanici să-şi imagineze o lume occidentală fără Statele Unite”, a declarat fostul şef de stat socialist la o conferinţă, la Liffré, în Ille-et-Vilaine.

El a făcut aceste declarţii la Printemps du Souffle breton, un eveniment organizat de mişcarea politică a preşedintelui regiunii Bretagne, Loïg Chesnais-Girard.

„O lume în care nu vom mai fi cu SUA”

„Dar să nu credem că, atunci când Donald Trump nu va mai fi preşedinte, Satele Unite vor reveni în Europa, ca înainte. S-a terminat”, a continuat fostul președinte al Franței.

„Trebuie ca politicienii, dar şi cetăţenii să gândească o lume în care nu vom mai fi cu Statele Unite. Iar chiar dacă un preşedinte democrat, ceea ce ar fi de dorit, va veni” după aceea la putere, „el nu va mai fi complezent sau solidar”, a avertizat predecesorul lui Emmanuel Macron, care nu-şi ascunde ambiţiile în alegerile prezidenţiale din 2027.

François Hollande a pledat în favoarea „unităţii” şi a apreciat că Europa în 27 funcţionează pentru a „trata probleme economice, monetare şi bugetare”.

Europa cu două viteze, într-o nouă formă

El a apreciat că nu va fi posibilă o modificare a tratatelor europene la timp pentru a se acţiona la timp, având în vedere contextul internaţional.

„Trebuie să convenim o arhitectură în care să păstrăm, bineînţeles, Europa celor 27, dar în care să avem o Europă în Şase sau Opt”, care depinde de voinţa acestor câteva state pentru a dezvolta „industriile viitorului, digitalului şi inteligenţei artificiale”, precum şi a apărării, a pledat Hollande.

În ceea ce priveşte apărarea, „va trebui să o facem cu cei care sunt cei mai convinşi”, a declarat fostul președinte francez. El a citat statele din prima linie în contextul Războiului din Ucraina, ca de exemplu ţările scandinave şi baltice şi pe cele care dispun de cele mai importante capacităţi industriale, ca Germania şi Italia.