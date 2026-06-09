Saga furturilor de cărți foarte rare, toate aparținând unor clasici ruși, continuă cu un nou proces la Paris

Șapte cetățeni georgieni vor fi judecați la Paris începând de marți pentru furtul unor ediții rare ale clasicilor literaturii ruse, inclusiv opere de Aleksandr Pușkin, din biblioteci franceze de prestigiu, relatează AFP și France24.

Procesul reprezintă cea mai nouă turnură a unui dosar în care se încearcă aducerea în fața justiției a autorilor unei serii de furturi similare comise în ultimii ani din biblioteci din întreaga Europă. Anchetatorii suspectează că acestea au fost opera unei rețele organizate.

Ținta furturilor au fost ediții rare ale clasicilor ruși, evaluate în total la milioane de euro, inclusiv opere ale marilor scriitori ai secolului al XIX-lea Aleksandr Pușkin și Nikolai Gogol.

Inculpații judecați în Franța au fost acuzați de constituirea unui grup infracțional și de intenția de a comite infracțiuni, iar unii dintre ei sunt acuzați și de furtul unui bun cultural expus publicului. Ei riscă până la 10 ani de închisoare.

Doi dintre ei sunt judecați în lipsă, pe numele lor fiind emise mandate de arestare.

Alți doi, identificați în actele judiciare doar ca Mikheil Z. și Beqa T., au fost deja condamnați și încarcerați în alte țări pentru infracțiuni similare și au fost transferați temporar în Franța.

Mikheil Z., în vârstă de 50 de ani, a fost condamnat anul trecut în Lituania la trei ani și patru luni de închisoare pentru furtul organizat al unor publicații din secolul al XIX-lea, evaluate la 606.000 de euro.

Beqa T., în vârstă de 49 de ani, a fost condamnat în Estonia la trei ani și șase luni de închisoare.

Rețaua de hoți a vizat biblioteci din întreaga Europă

Judecătorii francezi de instrucție suspectează că inculpații făceau parte din „o rețea infracțională organizată”, potrivit unor documente din anchetă consultate de AFP.

Furturile, care au afectat și Germania, Elveția și Cehia, au determinat constituirea unei echipe comune de anchetă sub coordonarea agențiilor Uniunii Europene pentru cooperare polițienească și judiciară, Europol și Eurojust, ceea ce a dus la mai multe arestări în 2024.

Infracțiunile comise în Franța au avut loc în 2023 la Biblioteca Diderot a École Normale Supérieure (ENS) din orașul Lyon, în estul țării, precum și la Biblioteca Națională a Franței (BnF) și la Biblioteca Universitară de Limbi și Civilizații (BULAC) din Paris.

Potrivit anchetatorilor, hoții mergeau în biblioteci pentru a consulta opere rare și valoroase, pe care le fotografiau și le măsurau, după care reveneau ulterior pentru a le înlocui cu copii aproape imposibil de depistat.

Hoții de cărți au vizat în mod repetat aceleași instituții fără să se teamă că vor fi prinși

Între martie și octombrie 2023, Mikheil Z. a mers de 40 de ori la BnF pentru a solicita acces la manuscrise, în principal ale lui Pușkin, susținând că desfășura cercetări privind democrația în literatura rusă din secolul al XIX-lea.

În noiembrie, biblioteca a descoperit că nouă lucrări fuseseră înlocuite cu copii, pierderea fiind estimată la 650.000 de euro.

Mikheil Z. le-a recunoscut anchetatorilor că a furat lucrările, dar a negat că ar fi acționat împreună cu ceilalți inculpați, afirmând că a fost motivat de lăcomie și că a vândut cărțile în Rusia.

În opinia judecătorilor de instrucție, furturile ar putea fi legate de dorința de a repatria patrimoniul cultural al Rusiei într-un moment în care relațiile Moscovei cu Europa s-au deteriorat tot mai mult pe fondul invaziei ruse din Ucraina.

Niciuna dintre operele furate nu a fost recuperată, deși avocatul BnF, Alexandre de Konn, a declarat că instituția „nu și-a pierdut speranța de a recupera aceste lucrări”.

Biblioteca „rămâne fidelă misiunii sale: aceea de a continua să facă patrimoniul accesibil publicului, consolidându-i în același timp în permanență protecția”, a declarat acesta pentru AFP.

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