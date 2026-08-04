Saga renovării unor toalete publice, de 58.000 de euro, s-a lăsat cu demisia a cinci consilieri, într-un mic sat din Anglia. „Patrimoniu al comunității”

O sumă de peste 50.000 de lire sterline (aproximativ 58.370 de euro) a fost cheltuită pentru salvarea unei clădiri de toalete publice dintr-un sat din comitatul Kent (în sud-estul Angliei), în urma unei dispute îndelungate care a dus la demisiile mai multor membri ai consiliului local, scrie marți The Independent.

Controversa a început în aprilie 2024, când toaletele publice din satul Meopham au fost închise.

Localnicii, indignați de planurile de demolare a acestora, au protestat în fața toaletelor în ianuarie 2025, afirmând că aceste instalații sunt „vitale”.

Consiliul local din Meopham a susținut însă că toaletele erau „inadecvate scopului” și că au nevoie de renovare.

Autoritățile au invocat un sondaj privind frecventarea locului, care a înregistrat doar 52 de vizite între octombrie 2022 și martie 2023, și au afirmat că cei care au nevoie de aceste facilități pot folosi toaletele din apropiere, de la Costa Coffee și Minel Meze & Grill.

Un referendum fără caracter juridic obligatoriu, solicitat de locuitorii satului și organizat în iunie 2024, a arătat că 94% dintre respondenți (569 din 605) au susținut redeschiderea toaletelor.

Controversa a dus, în cele din urmă, la demisia a cinci consilieri, printre care președinta Cheryl Price și vicepreședintele Graham Green.

Au avut loc două alegeri parțiale, care au costat satul 15.000 de lire sterline (aproximativ 17.500 de euro). Au fost exprimate în total 587 de voturi – ceea ce înseamnă că fiecare vot „a costat” în medie 25,55 lire sterline.

În iulie 2025, consiliul local în noua lui componență a votat redeschiderea toaletelor și, de atunci, a cheltuit peste 25.000 de lire sterline (29.000 de euro) pentru acest proiect.

Cheltuielile au acoperit costurile pentru înlocuirea toaletelor, a pisoarelor și a aparatelor pentru spălarea mâinilor, precum și pentru vopsirea pereților. De asemenea, s-a refăcut instalația electrică, s-au amenajat noi alei și a fost instalat un sistem de supraveghere video.

Clădirea de toalete, a cărei întreținere va costa aproximativ 20.000 de lire sterline (23.300 de euro), a fost redeschisă pe 1 iulie anul acesta.

Johnathan McNamara, care a devenit președintele consiliului local în luna mai, a supervizat ultima etapă a proiectului.

Fostul manager de proiect, în vârstă de 60 de ani, afirmă că renovarea complexului este un exemplu al faptului că autoritățile ascultă mai bine părerile localnicilor. El a spus: „Cred că locuitorii s-au simțit ignorați când s-a închis pur și simplu această toaletă. Nu a existat practic nicio notificare în acest sens. S-a făcut, cred, dintr-un motiv întemeiat. Costurile ne-au fost pur și simplu impuse de Consiliul Local Gravesham, iar întreținerea și renovarea acestor toalete reprezintă o parte semnificativă din bugetul nostru. Consiliul se temea de aceste costuri. Dar am alocat o sumă suplimentară din buget pentru acest scop și am avut norocul să implicăm un manager de proiect local care să ducă inițiativa la bun sfârșit. Această zonă este mereu aglomerată în weekend și am simțit că trebuie să avem o toaletă publică aici”.

James Ferrin a fost unul dintre localnicii care au protestat împotriva închiderii toaletelor în ianuarie 2025. Bărbatul în vârstă de 49 de ani, care lucrează în publicitate și locuiește în Meopham de 15 ani, spune că este „minunat” faptul că consiliul local „a ascultat vocea oamenilor” și a redeschis toaletele.

El a declarat: „Este aici de foarte, foarte mult timp, iar oamenii din zonă o cunosc, și, de fapt, clădirea nu avea nimic în neregulă. Dacă te uiți la structura clădirii, nimic nu s-a schimbat. Doar interiorul a fost renovat și a trebuit să fie adus la standardele moderne. Lucrările au fost necesare doar pentru că toaletele erau închise; dacă nu ar fi fost închise, nu ar fi fost nevoie de nimic”.

Ruth Blake, care locuiește în sat de 32 de ani, spune că și-a dorit redeschiderea toaletelor, deoarece acestea reprezintă un „patrimoniu al comunității”.

Femeia, care are 70 de ani, a precizat: „Am fost îngrozită când am auzit că toaletele vor fi închise. Așa că m-am bucurat foarte mult să mă alătur grupului «Să ne salvăm clădirea de toalete», cum au făcut toți ceilalți. Avem mulți tineri care participă la programul «Duke of Edinburgh», iar șoferii de autobuz și curierii vin aici. Așadar, este ceva de care avem nevoie în satul nostru”.

Chris Rose, un profesor pensionar care locuiește în Meopham de 40 de ani, a adăugat: „Au fost închise fără ca locuitorii să știe despre asta. De atunci, am muncit neîncetat pentru a le redeschide în folosul comunității locale”.