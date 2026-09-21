Sală plină la „Vocea Prieteniei”. Artiști români și albanezi, împreună într-un concert extraordinar la București

Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” din București a găzduit vineri seară concertul extraordinar „Vocea Prieteniei”, care a adus pe aceeași scenă artiști din România și Albania. În fața unei săli pline, repertoriul liric s-a întâlnit cu muzica tradițională românească și albaneză, iar publicul a răsplătit spectacolul cu aplauze îndelungi și a cerut un bis la finalul serii.

Organizat de Asociația Liga Albanezilor din România (ALAR), în parteneriat cu Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian”, concertul din 18 septembrie a deschis cea de-a VIII-a ediție a „Zilelor Culturii Albaneze”, manifestare care continuă seria proiectelor dedicate promovării culturii albaneze și dialogului cultural româno-albanez.

Pe scenă s-au aflat sopranele Eva Golemi și Ionela Mani, tenorul Gjergji Mani, baritonul Armand Likaj, compozitorul și pianistul Aulon Naçi și pianista Fjorda Veizaj, alături de Orchestra Teatrului Național de Operetă și Musical „Ion Dacian”, sub bagheta dirijorului Alexandru Ilie.

sursa foto: ALAR

De la Puccini și Bizet la Ciprian Porumbescu și muzica albaneză

Construit în două părți, programul a alternat pagini celebre ale repertoriului liric universal cu muzică românească și albaneză. Au fost interpretate lucrări de Puccini, Bizet și Lehár, alături de creații de Gherase Dendrino și Ciprian Porumbescu și de compoziții și cântece aparținând patrimoniului muzical albanez. Publicul a reacționat în mod special la întâlnirea celor două tradiții muzicale. Artiștii albanezi au surprins sala interpretând și în limba română, iar piesele populare românești și albaneze s-au numărat printre momentele cele mai călduros primite ale serii, ridicând publicul în picioare.

În prima parte, tenorul Gjergji Mani a deschis repertoriul solistic cu „Sărmane lăutar”, din opereta Lăsați-mă să cânt de Gherase Dendrino, în timp ce Eva Golemi a interpretat „Quando m’en vo” din La Bohème de Giacomo Puccini. Cei doi s-au întâlnit apoi în duetul „Te iubesc”, tot din creația lui Dendrino. Armand Likaj a adus pe scenă celebra Arie a Toreadorului din Carmen de Bizet, iar Ionela Mani a interpretat cântecul tradițional românesc „Lie, ciocârlie”.

Repertoriul albanez a ocupat un loc important pe parcursul întregului concert, de la „Kur perëndon dielli”, „Me lule t’bukura” și „Për ty, atdhe” până la „Margjelo”, „Lule bore”, cântecul arbëresh „Lule lu”, „Ky marak” și „Bishtalecat palë-palë”. În partea a doua, Armand Likaj a interpretat Aria lui Bujor din opereta Crai nou de Ciprian Porumbescu, iar unul dintre momentele româno-albaneze ale programului a fost „O moj e bukur Arbëri”, de Avni Mula, în aranjamentul orchestral al lui Genc Tukiçi, cu Ionela Mani și Gjergji Mani soliști și Fjorda Veizaj la pian.

Artiști cu cariere în România, Albania și pe scene internaționale

Eva Golemi, una dintre vocile importante ale scenei lirice albaneze, este prim-solistă a Teatrului Național de Operă, Balet și Ansamblu Popular din Albania. Într-o carieră de peste trei decenii a interpretat roluri precum Aida, Abigaille, Leonora, Violetta, Tosca, Turandot sau Cio-Cio-San și a evoluat pe scene din Europa, Statele Unite și Asia. În 2025 a interpretat rolul titular din Aida în producția semnată de Franco Zeffirelli, iar activitatea sa a fost recompensată, între altele, cu premiile KULT și distincția „Albanian Excellence”.

Armand Likaj este prim-solist bariton al aceleiași instituții și are în repertoriu peste 75 de roluri principale, într-o carieră de peste două decenii. Format la Universitatea de Arte din Tirana și ulterior în Italia, inclusiv la Accademia Rossiniana din Pesaro, a cântat pe scene din numeroase țări europene, Statele Unite, Asia și Orientul Mijlociu. A fost recompensat de două ori cu premiul KULT pentru interpretările sale din Don Giovanni de Mozart și Carmen de Bizet și a primit distincția „Albanian Excellence”.

Aulon Naçi, compozitor, muzician și cadru universitar, este director general al Teatrului Național de Operă, Balet și Ansamblu Popular din Albania. Format la Conservatorul „J. Tomadini” din Udine și la Conservatorul Regal din Bruxelles, este autorul unor lucrări interpretate în numeroase țări din Europa, dar și în Canada și China. În concertul de la București, publicul a putut asculta și spectaculoasa sa creație, „Shi lotësh”, cu Naçi însuși la pian.

Ionela Mani, absolventă a Universității Naționale de Muzică din București, la clasa sopranei Maria Slătinaru Nistor, are o activitate artistică în care repertoriul liric se întâlnește cu preocuparea pentru muzica tradițională. A susținut concerte în România și în străinătate și a colaborat cu artiști precum Inva Mula și Marina Krilovici. În 2024, a devenit prima soprană româncă invitată într-o operetă albaneză, Agimi.

Gjergji Mani, tenor de origine albaneză stabilit în România, este prim-solist al Operei Comice pentru Copii din București și absolvent al Universității Naționale de Muzică. A colaborat cu opere și filarmonici din România și din străinătate și a concertat alături de artiști precum Inva Mula, Marina Krilovici și Daniel Magdal. Împreună cu Ionela Mani, a realizat de-a lungul timpului numeroase proiecte dedicate apropierii muzicale dintre România și Albania.

Fjorda Veizaj, pianistă din Tirana, a absolvit Universitatea de Arte din capitala Albaniei cu Medalie de Aur și are peste 15 ani de experiență ca solistă și corepetitoare. A evoluat în concerte și festivaluri internaționale și a colaborat, între altele, cu Orchestra Radio-Televiziunii Albaneze, precum și cu artiști ai Teatrului Național de Operă și Balet. Din 2020 este lector la Universitatea de Arte din Tirana, unde urmează și studii doctorale în muzicologie.

La pupitrul orchestrei s-a aflat Alexandru Ilie, dirijor și director general al Teatrului Național de Operetă și Musical „Ion Dacian”, cel care a condus ansamblul teatrului pe parcursul întregii seri. Programul de sală îl prezintă ca laureat al unor competiții naționale și internaționale și colaborator al unor orchestre din România și din străinătate.

sursa foto: ALAR

Eva Golemi, Armand Likaj și Aulon Naçi, distinși de ALAR

Finalul concertului a adus și un moment festiv. Asociația Liga Albanezilor din România le-a acordat Evei Golemi, lui Armand Likaj și lui Aulon Naçi câte o plachetă în semn de recunoștință pentru contribuția lor la promovarea culturii albaneze în lume.

Distincțiile au fost înmânate pe scenă de Bogdan-Alin Stoica, deputatul minorității albaneze în Parlamentul României, Radu Săvulescu, președintele Asociației Liga Albanezilor din România, și Luan Topciu, coordonatorul Centrului Cultural al Albanezilor din România.

Momentul nu a reprezentat însă finalul muzical al serii. După înmânarea plachetelor și aplauzele publicului, artiștii și orchestra au revenit cu un bis, încheind concertul în aceeași formulă de întâlnire muzicală româno-albaneză care definise întregul program.

Cu sala plină și cu un public care a răspuns entuziast atât repertoriului liric, cât mai ales momentelor în care muzica românească și cea albaneză s-au întâlnit pe aceeași scenă, „Vocea Prieteniei” a deschis cea de-a VIII-a ediție a „Zilelor Culturii Albaneze”. Evenimentul a fost organizat de Asociația Liga Albanezilor din România cu sprijinul financiar acordat de Guvernul României organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, prin intermediul Departamentului pentru Relații Interetnice.

Articol susținut de ALAR