Salariile reale din SUA scad pentru prima dată din 2023

Pentru prima dată în ultimii trei ani, salariile lucrătorilor americani au rămas în urma inflației, victime ale șocului energetic din războiul din Iran.

Asta într-un context în care piața muncii slăbită a limitat capacitatea lucrătorilor de a-și schimba locul de muncă și de a câștiga salarii mai mari.

Muncitorii americani câștigă mai puțin în termeni reali, ceea ce amenință creșterea cererii în economia americană, micșorând cheltuielile de consum care au menținut economia pe o traiectorie de creștere.

„Familiile americane resimt impactul creșterii costurilor energiei, ceea ce contribuie la creșterea inflației pe care au suportat-o din pandemie încoace”, a scris James McCann, economist senior la Edward Jones, într-o notă citată de Axios.

„Mai mult, având în vedere că Strâmtoarea Ormuz este încă închisă, riscul ca actualul nivel al inflației să fie depășit este mare”.

Salariile au scăzut cu 0,2% în termeni reali

Indicele prețurilor de consum a crescut cu 3,8% în aprilie față de aceeași perioadă a anului trecut, depășind valoarea de 3,3% din luna precedentă, ajungând la cel mai înalt nivel din 2023.

Salariile angajaților de rând au crescut cu 3,6% în aceeași perioadă, insuficient pentru a compensa inflația.

Cu alte cuvinte, salariile lucrătorilor au scăzut cu 0,2% în termeni reali, prima scădere anuală din 2023.

Anunțul privind IPC arată o presiune persistentă asupra prețurilor în categoriile cele mai importante pentru bugetele de consum – alimente și energie. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, costurile energiei au crescut cu 18%.

Prețurile alimentelor au crescut și ele vertiginos: atât costurile cu alimentele, cât și cele cu mâncarea în oraș au crescut în cel mai rapid ritm lunar de la sfârșitul anului trecut.

Tarifele aeriene au continuat, de asemenea, să crească, pe măsură ce companiile aeriene se confruntă cu costuri mai mari ale combustibilului pentru avioane, crescând cu aproape 3% după o creștere similară în martie.

Gospodăriile americane au absorbit o inflație cumulată de aproximativ 30% a prețurilor de consum de la pandemie. Noua presiune se adaugă la bugetele familiale deja tensionate.

Fără airbag

Și dacă criza din 2022-2023 a fost cauzată de distorsiunile provocate de pandemie în lanțurile de aprovizionare, dar atunci a existat „perna” unei piețe dinamice a muncii care le-a oferit lucrătorilor posibilitatea de a-și schimba locul de muncă pentru salarii mai bune.

Însă presiunea actuală este mai greu de evitat, deoarece este un șoc energetic provenit dintr-un război incert. Și afectează consumatorii care au mai puține oportunități de a-și schimba locul de muncă și de a negocia salarii mai mari.