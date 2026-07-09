Salariile unor angajați din administrația locală vor crește în urma unei decizii a CCR. Curtea a constat existența unor „situații discriminatorii”

Curtea Constituțională a decis că plafoanele salariale stabilite pentru angajații din administrația locală nu trebuie să ia în calcul și sporul pentru persoanele cu handicap, astfel că aceste persoane vor primi salarii mai mari.

Curtea Constituţională a României a stabilit, joi, că dispoziţiile articolului 11 alineatul 4 din Legea-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice este neconstituţional dacă se referă şi la sporul pentru persoanele cu handicap, informează Agerpres.

Articolul menționat prevede că angajații din primării sau consilii județene nu pot avea salariul mai mare decât cel al viceprimarului, respectiv vicepreședintelui CJ. Astfel că, pentru a respecta această cerință a Legii 153/2017 privind salarizarea în sectorul public, unii angajați din administrația locală nu au mai primit sporul de handicap întrucât ar fi depășit plafonul fixat.

Aplicarea acestei prevederi „determină situaţii discriminatorii pentru persoane aflate în aceeaşi situaţie juridică, respectiv persoane cu handicap care beneficiază de sporul prevăzut de articolul 22 din Legea-cadru 153/2017 şi persoane cu handicap care nu beneficiază de acest spor, pentru că nivelul veniturilor lor salariale depăşeşte nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar sau, după caz, al indemnizaţiei lunare a vicepreşedintelui consiliului judeţean sau, după caz, a viceprimarului municipiului Bucureşti”, potrivit unui comunicat al CCR

Sporul de handicap este prevăzut în aceeași Lege a salarizării, la articolul 22.

„Întrucât în cauză este incidentă teza referitoare la interzicerea discriminării cuprinsă de articolul 16 alineatul 1 din Constituţie, remediul constituţional specific, în ipoteza constatării neconstituţionalităţii discriminării, îl reprezintă, în cazul funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” din aparatul propriu al consiliilor judeţene, primării şi consilii locale, din instituţiile şi serviciile publice de interes local şi judeţean din subordinea acestora, care sunt încadraţi în grad de handicap grav sau accentuat, îl constituie acordarea sporului pentru persoanele cu handicap prevăzut de articolul 22 din Legea-cadru 153/2017, indiferent de nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar sau, după caz, a indemnizaţiei lunare a vicepreşedintelui consiliului judeţean, sau, după caz, a viceprimarului”, susţine instanţa de contencios constituțional.