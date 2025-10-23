Salariul minim, înghețat în 2026: „Acord de principiu” în coaliție / Ce se întâmplă cu taxele și impozitele

Premierul Ilie Bolojan a anunțat joi seară că partidele din coaliția de guvernare au ajuns la „un acord de principiu” ca salariul minim pe țară actual (de 4.050 de lei brut) să fie menținut și pe parcursul anului viitor.

„Eu nu zic că salariul minim în România e de natură a asigura un confort deosebit. Dar el are niște efecte. Am discutat în coaliție și de comun acord, subliniez, am căzut cu toții de acord să încercăm să ținem salariul minim la același nivel, dacă salariile sunt plafonate”, a declarat șeful guvernului, într-un interviu la Antena 3 CNN.

„Salariul minim e un element de discuție (în cadrul coaliției, n.r.) în această perioadă. Miercuri am convocat Consiliul tripartit pentru a discuta acest aspect cu sindicatele și patronatele”, a precizat el.

„România a transpus o directivă europeană care permite indexarea unui salariu minim care spune că se face la doi ani de zile. În România am transpus că se face anual, după anumiți indicatori. Dacă am modifica legislația în acord cu directiva europeană am respecta directiva”, a mai declarat Bolojan.

Alte precizări despre înghețarea salariului minim:

„ Anul viitor, în România, salariile în sectorul public sunt plafonate. În condițiile în care anumite salarii în sectorul public sau privat sunt calculate pe baza salariului minim, orice modificare are niște efecte care se bat cap în cap cu plafonarea.

Anul viitor, în România, salariile în sectorul public sunt plafonate. În condițiile în care anumite salarii în sectorul public sau privat sunt calculate pe baza salariului minim, orice modificare are niște efecte care se bat cap în cap cu plafonarea. Pe de altă parte, în condițiile în care aceste măsuri au avut efect contracționist și companiile au spații mai mici de mișcare și orice presiune suplimentară prin creșterea salariului minim care nu se bazează pe competivitate creează anumite probleme unor tipuri de afaceri, în anumite zone.

Trebuie să discutăm pe cinstite cu toate patronatele și sindicatele și să vedem dacă e posibilitatea de o creștere minimă a salariului minim.

Consultându-mă cu mai mulți economiști și mi-au spus că marja de creștere e foarte mică… dar trebuie să luăm niște decizii care nu ne fac rău economic. Dar această temă a fost discutată și a existat un acord de principiu pe această temă.”

Declarațiile premierului au venit în conxtetul în care PSD a anunțat în repetate rânduri, până acum, că se opune înghețării salariului minim pe țară în 2026.

De asemenea, patronatele au cerut și ele menținerea salariului minim la nivelul din acest an.

Taxele și impozitele

În schimb, șeful guvernului a spus că taxele și impozitele nu se mai măresc.

„Acele măsuri au fost adoptate în pachetul al doilea, dar trebuie să ne reducem în continuare cheltuielile, nu avem altă posibilitate pentru că indiferent cine vine la guvernare va ajunge la noi creșteri de taxe și impozite. Nu ne mai permitem asta, trebuie să lucrăm la încasarea cheltuielor, să combatem evaziunea fiscală și să ducem mai mulți oameni în economie”, a precizat Bolojan.

„De ce trebuie să stăm cu ajutorul de șomaj un an de zile? Când în majoritatea orașelor din România nu ai cu cine să lucrezi”, a mai spus prim-ministrul.

„Contracte blindate” la companiile de stat

În același interviu, șeful guvernului a criticat conducerile companiilor de stat, despre care a spus că au contracte „încheiate blindat”.

„Pachetul care plafonează indemnizațiile abia acum a intrat în vigoare și are efecte doar pentru viitor. Toate conducerile astea se bazează pe contracte care sunt blindat încheiate. Și nu e problemă că cineva câștigă bine într-o companie, ci dacă face ceva ca să justifice acei bani”, a spus el.

„Dacă au pierderi ani de ani e anormal să existe stabilitate la conducerea acelor companii și bonusuri de performanță. Am folosit toate pârghiile pe care le-am avut. (…) Nu voi aproba bugete de companii cu pierderi care nu au planuri de restructurare de reducere a pierderilor în buget, care să fie cuprinse în contractul de management. Ministrul de resort trebuie să ceară acest plan de reducere și Ministerul de Finanțe nu avizează aceste bugete până nu vede planul. Orice economie care se face acolo înseamnă bani economisiți de stat”, a mai declarat Bolojan.

Bani in portofel, Foto: Rochu2008 | Dreamstime.com