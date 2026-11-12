Salariul net crește cu 5%, puterea de cumpărare scade a 15-a lună la rând

Salariul mediu net a fost de 5.717 lei în septembrie 2026, potrivit Institutului Național de Statistică. Asta înseamnă 29 de lei (+0,5%) mai mult decât în august și cu 5,0% mai mult decât în septembrie 2025. În termeni reali, adică după scăderea efectului inflației, câștigul salarial a fost cu 1,5% mai mic decât în septembrie anul trecut. Este a 15-a lună consecutivă în care salariul real scade față de aceeași lună a anului anterior.

În octombrie, rata anuală a inflației a fost de 6,9%, peste creșterea nominală de 5,0% a salariului net.

Și față de august, câștigul real a scăzut, cu 0,3%. Salariul net a crescut cu 0,5% într-o lună, iar prețurile de consum cu 0,77%.

Unde s-a câștigat cel mai bine și cel mai prost

Cele mai mari salarii nete au fost în programare și consultanță IT (13.513 lei) și în extracția petrolului și a gazelor naturale (13.336 lei). La polul opus se află categoria „alte activități de servicii” (2.982 lei) și pescuitul și acvacultura (3.005 lei). Diferența dintre capetele clasamentului este de aproximativ 4,5 ori.

INS explică variațiile lunare prin primele ocazionale, cele trimestriale, anuale sau de performanță. Cele mai mari creșteri față de august au fost în extracția petrolului și gazelor (+13,4%) și în prelucrarea țițeiului (+12,7%). Cele mai mari scăderi au fost la jocurile de noroc și pariuri (–9,3%) și în producția cinematografică și video (–6,8%). Au scăzut și depozitarea, activitățile juridice și de contabilitate și energia.

Sectorul bugetar

În sectorul bugetar, câștigul net a scăzut față de august în sănătate și asistență socială (–0,5%) și în administrația publică (–0,2%). În învățământ a crescut cu 1,0%. Față de septembrie 2025, salariul net mediu din învățământ este practic neschimbat: 5.647 de lei, față de 5.656. În administrația publică a crescut cu 0,2%, la 6.944 de lei, iar în sănătate cu 1,1%, la 5.401 lei. Toate trei rămân mult sub inflația anuală din septembrie.

Contextul

Datele privind prețurile, publicate de INS tot astăzi, arată că inflația anuală a urcat în octombrie la 6,9%, de la 6,6% în septembrie. Banca Națională are astăzi ședința de politică monetară, iar dobânda-cheie, în prezent de 6,50%, va fi cel mai probabil menținută.

Jurnalistul Dan Popa trimite în fiecare joi dimineață newsletterul „EconoMix”. Dacă te interesează finanțele personale și vrei să primești recomandări economice, te poți abona aici: