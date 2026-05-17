Salonul Artelor Decorative 2026 – Mentorat și filiație artistică

Salonul Artelor Decorative 2026, conceput ca o reflecție asupra ideii de școală extinsă, explorează relațiile de mentorat, filiație artistică și continuitate între generații. Mentori și discipoli din domenii precum sticla, sculptura, textilele, ceramica și bijuteria contemporană sunt reuniți într-un dialog direct al creației și al influențelor reciproce.

Ajuns la cea de-a 23-a ediție, evenimentul este găzduit de Muzeul Național Cotroceni până la 19 iulie și este curatoriat de Cosmin Năsui și Georgiana Cozma. Prin secțiuni tematice, este propus un traseu coerent între memorie, consacrare și noile direcții ale artei decorative contemporane.

Selecția reunește atât artiști consacrați, cât și tineri creatori, construind o legătură firească între tradiție și noile forme de expresie artistică.

Citiți mai mult pe Curatorial.ro.