Sameday a preluat Cargus. Ce se schimbă

Firma de curierat Cargus este deținută 100% de către Sameday începând cu 3 august, după ce tranzacția a fost avizată de Consiliul Concurenței, scrie StartupCafe.ro.

De acum, cele două companii trec la integrarea operațională: rețelele de livrare, echipele și sistemele interne urmează să fie aliniate treptat, cu scopul de a oferi clienților un serviciu unitar, previzibil și adaptat cerințelor tot mai ridicate ale pieței de curierat.

„Etapa de integrare care urmează va presupune la fel de multă muncă, iar motivul pentru care am pornit acest demers rămâne neschimbat: să oferim o infrastructură de livrare mai eficientă și un standard de serviciu ridicat, în beneficiul clienților și al partenerilor noștri”, a declarat Lucian Baltaru, CEO Sameday Group, citat de Economica.

Conform companiei, prin alăturarea capacităților logistice și a resurselor umane ale celor două firme de curierat, Sameday își propune să dezvolte acoperirea națională și să crească eficiența livrărilor, atât pentru clienții persoane fizice, cât și pentru partenerii de business.

Detalii suplimentare privind calendarul de integrare și impactul asupra serviciilor oferite clienților vor fi comunicate separat, pe măsură ce procesul avansează.

Cu afaceri de 1,2 miliarde lei, Sameday vizează prin această achiziție locul 1 pe piața de curierat, ocupat în prezent de Fan Courier.

Cum s-au dezvoltat Sameday și Cargus

Cu o experiență de 18 ani pe piața din România, o echipă de peste 6.000 de angajați și parteneri și o infrastructură digitală integrată, Sameday este prezentă și în Ungaria și Bulgaria, oferind atât servicii de livrare door-to-door, cât și livrare în aproximativ 8.000 de lockere easybox. Astfel, firma operează cea mai extinsă rețea de lockere din regiune.

În 2017, eMAG (Dante International) a preluat 80% din firma de curierat Sameday, după cum a scris pe StartupCafe.ro la acel moment. Între timp, colosul din comerțul online și-a crescut participația în Sameday la 94%.

Cargus a fost fondată în anul 1991 de Carmina și Augustin Pleșea, sub denumirea CARGUS International. Afacerea a fost cumpărată de către germanii de la DHL în 2008, potrivit Ziare.com, apoi de Abris Capital Partners în 2012.

În 2015, Cargus a fuzionat cu Urgent Curier, la doi ani după achiziție, sub numele Urgent Cargus. În 2019, fondul de investiții Mid Europa Partners a preluat compania, tranzacție în urma căreia s-a revenit la numele de Cargus și în urma căreia compania și-a extins serviciile. Astăzi, firma oferă o gamă largă de servicii de curierat, inclusiv livrare la ușă, susținută de o rețea de hub-uri de sortare de ultimă generație, facilități cross-dock și depozite.