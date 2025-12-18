Samsung România anunță cele 25 de echipe finaliste în competiția națională Solve for Tomorrow 2025–2026

Samsung România anunță selecția celor 25 de proiecte care intră în a doua etapă a competiției naționale Solve for Tomorrow, programul educațional dedicat elevilor de liceu cu vârste cuprinse între 16 și 19 ani. Lista completă a finaliștilor poate fi consultată pe website-ul oficial al competiției.

419 proiecte au fost înscrise anul acesta în competiție, în cele trei categorii disponibile

În finală, au ajuns 25 de echipe, cu 8 proiecte din zona educației și diversității, 12 axate pe protecția mediului și 5 care folosesc sportul ca instrument de schimbare socială

Marea finala va avea loc pe 27 martie 2026, la București

Competiția a propus anul acesta trei categorii de înscriere, fiind depuse în total 419 proiecte, dintre care 304 au fost înscrise în echipă și 115 individual. Aceste cifre reflectă atât beneficiile muncii în echipă, care stimulează colaborarea și schimbul de idei, cât și motivația și inițiativa puternică a participanților care au ales să concureze individual. Interesul elevilor s-a reflectat într-o distribuție consistentă a acestora: 189 de idei au fost înscrise la categoria Educație și diversitate prin tehnologie, 152 la Protecția mediului prin tehnologie, iar 78 au abordat Schimbarea socială prin sport și tehnologie.

Selecția finală a dus mai departe 25 de echipe, cu 8 proiecte din zona educației și diversității, 12 axate pe protecția mediului și 5 care folosesc sportul ca instrument de schimbare socială. Fiecare dintre acestea ilustrează modul în care tinerii combină creativitatea, tehnologia și dorința de a contribui la binele comunității.

Proiectele înscrise de elevi acoperă o paletă largă de situații concrete din viața de zi cu zi, pornind de la nevoi observate direct în comunități și din contexte foarte diverse. Sunt propuse inițiative axate pe creșterea siguranței persoanelor vulnerabile, prin prevenție și reacție rapidă în situații de risc, dar și soluții care urmăresc eficientizarea activităților antreprenoriale și a businessurilor locale prin digitalizare și automatizare. Alte proiecte se concentrează pe sănătate și mobilitate, abordând probleme legate de postura, mersul zilnic și disconfortul fizic, prin soluții care îmbină biomecanica cu tehnologia și eficiența energetică. Nu lipsesc soluțiile care vizează mediul și agricultura, de la protejarea ecosistemelor și reducerea pierderilor de resurse, până la transformarea deșeurilor în soluții utile, cu sprijinul tehnologiei și al datelor. Tehnologia este integrată în mod practic, ca instrument de rezolvare a unor probleme reale, dar și ca suport pentru învățare aplicată. Diversitatea temelor abordate reflectă modul în care elevii analizează realitățile din jurul lor și folosesc tehnologia pentru a construi soluții relevante, sustenabile și adaptate nevoilor locale.

„Solve for Tomorrow este, înainte de toate, o invitație adresată elevilor de a-și descoperi potențialul. Credem în curajul lor, în felul în care privesc lumea și în capacitatea lor de a transforma o idee bună într-o soluție reală. De aceea, dorim să investim și în proiecte, dar și în viitor – în ideile care pot schimba vieți, în prototipurile pe care le pot construi, în parcursul lor profesional. Finaliștii de anul acesta ne arată din nou că inovația începe cu întrebări simple și multă determinare, dezvoltate prin principiile de Design Thinking, care stimulează creativitatea, comunicarea, gândirea critică și spiritul de colaborare în rezolvarea problemelor”, a declarat Simona Panait, Director Marketing Samsung Electronics România & Bulgaria.

Solve for Tomorrow, program educațional cu o tradiție de 15 ani la nivel internațional, se află anul acesta la cea de-a cincea ediție în România și continuă să fie un reper pentru elevii care folosesc tehnologia pentru a aborda probleme reale din comunitățile lor. Ediția 2025–2026 aduce și câteva elemente noi. În premieră, Samsung România a organizat o tombolă pentru profesorii coordonatori care au înscris rapid proiecte în platformă – o modalitate de a recunoaște rolul esențial pe care acești mentori îl au în susținerea și formarea elevilor. Totodată, programul extinde experiența de învățare a finaliștilor, prin ateliere și workshop-uri (design thinking, antreprenoriat, tehnici de prezentare, AI & deepfake), completate de un nou modul de sport și reziliență, menit să îi ajute să gestioneze presiunea, emoțiile și eșecurile, abilități esențiale pentru inovare.

În etapa următoare, finaliștii vor intra într-un program intensiv de dezvoltare: ateliere dedicate antreprenoriatului, gândirii critice și tehnicilor de prezentare, workshop-uri despre AI, deepfake și reziliență, precum și sesiuni de mentorat 1:1 cu specialiști din educație, business și tehnologie. Aceste resurse îi vor ajuta să-și rafineze ideile și să pregătească prototipurile pentru marea finală națională, care va avea loc pe 27 martie 2026, la București. Premiile totale ajung la aproximativ 28.000 de euro, cea mai mare valoare din istoria programului în România, și includ resurse educaționale Samsung: gadget-uri și soluții tehnologice.

Solve for Tomorrow este organizat cu sprijinul partenerilor educaționali și academici: Ministerul Educației și Cercetării, Junior Achievement România, Academia de Studii Economice din București – Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, Asociația Școlilor Particulare, Consiliul Național al Elevilor, RoboHub, precum și cu sprijinul partenerilor din mediul antreprenorial și tehnologic, Google România, 5 to go, Startarium & Impact Hub.

Despre Solve for Tomorrow

Lansat în 2010, Solve for Tomorrow este o competiție unică prin care se încurajează gândirea inovatoare, munca în echipă și dezvoltarea unor idei de inovare socială care rezolvă cele mai urgente probleme ale comunității. Solve for Tomorrow s-a desfășurat în 68 de țări din întreaga lume, cu peste 2,9 milioane de beneficiari. Pentru mai multe detalii despre competiție și proiectele selectate, vizitați www.samsung.com/ro/solvefortomorrow.



Despre Junior Achievement (JA) România

Junior Achievement (JA) România, organizație nonprofit, a fost fondată în anul 1993 și este parte a JA Worldwide® USA și JA Europe. În 2025, organizația a urcat pentru a șaptea oară în Top 10 ONG-uri din lume și a primit a patra nominalizare la Premiul Nobel pentru Pace. În România, programele JA de tip applied learning sunt urmate anual de peste 307.000 de elevi și studenți din 1.949 de instituții de învățământ și se desfășoară local în parteneriat cu Ministerul Educației, instituțiile de învățământ și comunitatea de afaceri. Mai multe detalii: https://www.jaromania.org.

