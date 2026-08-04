Samsung și-a prezentat tehnologia de ultimă generație pentru memoriile destinate AI

Samsung Electronics a prezentat marți o nouă generație de tehnologie de memorii pentru inteligența artificială, compania sud-coreeană urmărind să-și consolideze poziția de lider în producția de cipuri pe piața în plină expansiune a AI, scrie Reuters.

Cel mai mare producător mondial de cipuri de memorie a ales conferința „Future of Memory and Storage” (FMS) din acest an, desfășurată la Santa Clara, California, pentru a-și prezenta prototipul V10 Bonding V-NAND – sau BV-NAND. Cipul are peste 400 de straturi și o nouă arhitectură de lipire a plăcilor (wafer-bonding) pentru a crește densitatea de stocare și a îmbunătăți performanța.

Pe măsură ce sarcinile de lucru ale inteligenței artificiale s-au extins dincolo de antrenarea modelelor lingvistice de mari dimensiuni (LLM-uri), ajungând la procesul de generare a răspunsurilor la întrebările utilizatorilor, cererea de memorie NAND de mare capacitate a crescut. Memoria flash NAND este utilizată pentru stocarea datelor precum fotografii, videoclipuri și aplicații pe dispozitive precum smartphone-urile sau SSD-urile.

Gigantul sud-coreean afirmă că tehnologia sa BV-NAND crește densitatea memoriei cu aproximativ 58% față de versiunea anterioară V9 NAND, îmbunătățind în același timp performanțele de citire, scriere și intrare/ieșire pentru a răspunde cererii crescânde din partea sistemelor de AI care necesită stocare de capacitate mai mare și mai eficientă din punct de vedere energetic.

Samsung a prezentat, de asemenea, modele conceptuale ale ceea ce a descris ca fiind prima arhitectură zHBM și zNAND-O din industrie, subliniind viziunea companiei privind memoria 3D de nouă generație, care „stivuiește” celulele de memorie pe verticală pentru a stoca mai multe date.

Spre deosebire de memoria convențională cu lățime mare de bandă, care este amplasată alături de cipurile AI, tehnologia zHBM a Samsung stochează memoria pe verticală deasupra acceleratoarelor de IA pentru a reduce distanța parcursă de date, sporind astfel lățimea de bandă și îmbunătățind în același timp eficiența energetică.

Samsung susține că tehnologia sa de lipire a plăcilor de siliciu ar putea permite o densitate a memoriei de peste 10 ori mai mare decât cea a memoriei convenționale HBM5, triplând în același timp eficiența energetică și reducând rezistența termică cu mai mult de jumătate.

În timp ce unii investitori își exprimă îngrijorarea cu privire la cererea pe termen lung de cipuri de memorie odată cu slăbirea cererii de smartphone-uri din China, analiștii subliniază cererea excepțional de puternică din domeniul AI.

Caracterul robust al cererii din domeniul AI a fost subliniat de dezvăluirea făcută săptămâna trecută de Samsung, conform căreia acordurile pe termen lung cu clienții ar putea reprezenta, în cele din urmă, între 60% și 70% din vânzările sale de cipuri de memorie.

Analiștii de la Citi au afirmat, într-o notă publicată luna trecută, că stocurile din lanțurile de aprovizionare atât pentru memoriile DRAM, cât și pentru cele de tip NAND au rămas cu mult sub nivelurile istorice, în ciuda îngrijorărilor legate de scăderea cererii pe piața finală.