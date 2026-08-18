Sancțiunea primită de un pensionar rus care a tras cu pușca în drone care roiau în jurul casei

Un pensionar rus este bun de plată după ce a deschis focul asupra unor drone care survolau în apropiere de locuința sa, potrivit presei de la Moscova, citată de EFE.

Bărbatul a fost amendat de o instanță din satul Ilan din regiunea Volgograd, a relatat publicației Viorstka, conform Agerpres.

Pensionarul trebuie să plătescă 40.000 de ruble, aproximativ 470 de dolari, după ce a încercat să doboare dronele cu pușca.

După incident, bărbatul a sunat la numărul de urgență pentru a anunța atacul, indicând locul unde s-ar fi aflat presupusele rămășițe ale dronelor distruse.

Când a atacat decizia, pensionarul a precizat, în apărarea sa, că a folosit arma pentru că se „temea pentru siguranța publică și viața celor jur”, apreciind că dronele neidentificate sunt posibile dispozitive de sabotaj, scrie publicația independentă rusă Meduza.

Apelul i-a fost respins, judecătorul spunând că nu a găsit nicio probă „care să indice că acțiunile sale au fost forțate sau că s-a confruntat cu un pericol ce nu ar fi putut fi eliminat prin alte mijloace”.

Pensionarul a predat autorităților și arma de foc folosită în timpul atacului. Pușca a fost confiscată în urma deciziei definitive date în dosar, deoarece bărbatul a comis „o încălcare gravă” care „ar fi putut pune în pericol viața și sănătatea cetățenilor”, potrivit instanței ruse.