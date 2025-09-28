Sancțiunile asupra Iranului au fost reimpuse la miezul nopții. Teheranul amenință și și-a rechemat ambasadorii din marile puteri europene / Rialul s-a prăbușit

ONU a reinstituit embargoul asupra livrărilor de armament și alte sancțiuni împotriva Iranului în legătură cu programul său nuclear, în urma unui demers declanșat de puterile europene, la care Teheranul a avertizat că va răspunde foarte dur, transmite Reuters.

Marea Britanie, Franța și Germania au inițiat reinstituirea sancțiunilor împotriva Iranului în cadrul Consiliului de Securitate al ONU, pe baza acuzațiilor că acesta a încălcat acordul din 2015 care viza oprirea dezvoltării unei bombe nucleare, lucru negat de Iran.

Sfârșitul acordului nuclear vechi de zece ani convenit inițial de Iran, Marea Britanie, Germania, Franța, Statele Unite, Rusia și China va agrava probabil tensiunile din Orientul Mijlociu, la doar câteva luni după ce Israelul și SUA au bombardat instalațiile nucleare iraniene.

UE reimpune sancțiunile, spune că soluția sunt negocierile

Sancțiunile ONU impuse de Consiliul de Securitate în rezoluțiile adoptate între 2006 și 2010 au fost reinstituite la miexul nopții GMT(ora 03:00 în România). Încercările de a amâna reintroducerea tuturor sancțiunilor împotriva Iranului au eșuat în marja reuniunii anuale a liderilor mondiali la ONU din această săptămână.

„Îndemnăm Iranul și toate statele să respecte pe deplin aceste rezoluții”, au transmis miniștrii de externe ai Franței, Marii Britanii și Germaniei într-o declarație comună după expirarea termenului limită.

Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a confirmat într-o declarație duminică că blocul „va proceda acum la punerea în aplicare fără întârziere a reimpunerii tuturor sancțiunilor legate de programul nuclear ale ONU și UE care au fost ridicate anterior”.

„Poziția Uniunii Europene este că o soluție durabilă la problema nucleară iraniană poate fi obținută numai prin negocieri și diplomație”, a adăugat ea.

Iranul și-a rechemat ambasadorii și amenință

Teheranul a avertizat că va răspunde dur la reimpunerea sancțiunilor. Iranul a declarat sâmbătă că își recheamă ambasadorii din Marea Britanie, Franța și Germania pentru consultări. Însă președintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat vineri că Iranul nu are intenția de a se retrage din Tratatul de neproliferare nucleară.

Rusia a contestat reintroducerea sancțiunilor ONU împotriva Iranului.

„Este ilegal și nu poate fi pus în aplicare”, a declarat sâmbătă ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, reporterilor de la ONU, adăugând că i-a scris secretarului general al ONU, Antonio Guterres, avertizându-l că ar fi „o greșeală majoră” să recunoască reintroducerea sancțiunilor ONU împotriva Iranului.

Puteriile europene s-au oferit să amâne reinstituirea sancțiunilor cu până la șase luni pentru a permite negocieri privind un acord pe termen lung, dacă Iranul restabilește accesul inspectorilor nucleari ai ONU, răspunde preocupărilor privind stocul său de uraniu îmbogățit și se angajează în negocieri cu Statele Unite.

Preşedintele Iranului, Massoud Pezeshkian, a criticat sâmbătă cererile „nerezonabile” ale Washingtonului, care a cerut Teheranului să-i predea tot stocul de uraniu îmbogăţit în schimbul suspendării sancţiunilor pentru numai trei luni.

„Țările noastre vor continua să urmărească căile diplomatice și negocierile. Reimpunerea sancțiunilor ONU nu înseamnă sfârșitul diplomației”, au declarat miniștrii de externe ai Marii Britanii, Franței și Germaniei, îndemnând Iranul să „revină la respectarea acordului”.

Secretarul de stat american Marco Rubio a declaratcă președintele Donald Trump a fost clar că diplomația rămâne o opțiune pentru Iran și că un acord rămâne cea mai bună soluție pentru poporul iranian și pentru lume.

„Pentru ca acest lucru să se întâmple, Iranul trebuie să accepte discuții directe, purtate cu bună-credință, fără tergiversări sau confuzii”, a spus Rubio, subliniind că, până la încheierea unui nou acord, este important ca țările să aplice sancțiuni „imediat, pentru a exercita presiune asupra liderilor iranieni”.

Rialul s-a prăbușit

Economia Iranului se confruntă deja cu sancțiuni severe impuse de SUA din 2018, după ce Trump a renunțat la acord în timpul primului său mandat.

Moneda iraniană, rialul, a continuat să se deprecieze din cauza temerilor legate de noi sancțiuni. Rialul a căzut la 1.123.000 de unități pentru dolar american, un nou minim istoric, sâmbătă, de la nivelul de aproximativ 1.085.000 vineri, potrivit site-urilor de schimb valutar.

Odată cu revenirea sancțiunilor ONU, Iranul va fi din nou supus unui embargo asupra armamentului și unei interdicții asupra tuturor activităților de îmbogățire și reprocesare a uraniului, precum și asupra oricărei activități legate de rachetele balistice capabile să transporte arme nucleare.

Alte sancțiuni care vor fi reimpuse includ interdicția de călătorie pentru zeci de cetățeni iranieni, înghețarea activelor a zeci de persoane și entități și interdicția de a furniza orice ar putea fi utilizat în programul nuclear al țării.

Toate țările sunt autorizate să confişte şi să dispună de orice articole interzise în temeiul sancţiunilor ONU, iar Iranului i se va interzice să dobândească interese în orice activitate comercială dintr-o altă ţară care implică extracţia uraniului, producţia sau utilizarea de materiale şi tehnologii nucleare.