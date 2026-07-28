Şantier din Capitală, amendat de Garda de Mediu pentru norii de praf şi gestionarea haotică a deşeurilor

Garda de Mediu a aplicat o amendă de 15.000 de lei după ce au descoperit, pe un şantier de pe Splaiul Independenţei din Bucureşti, încălcări grave ale legislaţiei de mediu: şantierul nu era izolat, traficul auto şi pietonal desfăşurându-se direct prin spatele clădirilor, iar constructorul nu folosea nicio metodă de reducere a emisiilor de praf.

„Comisariatul Bucureşti al Gărzii Naţionale de Mediu a sancţionat un şantier din Sectorul 6 al Capitalei cu o amendă de 15.000 de lei pentru poluarea aerului şi cu un avertisment pentru gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor”, anunţă marţi Garda Națională de Mediu, citată de News.ro.

Constructorul a primit un termen strict de 10 zile pentru a finaliza lucrările şi a face curăţenia generală, procedură ce va trebui demonstrată autorităţilor prin confirmare foto.

„În urma controlului făcut la adresa din Splaiul Independenţei nr. 290, comisarii bucureşteni au descoperit o lipsă totală a măsurilor de protecţie. Şantierul nu era izolat de vecinătăţi cu panouri, traficul auto şi pietonal desfăşurându-se necontrolat direct prin spatele clădirilor. Constructorul nu folosea nicio metodă de reducere a emisiilor de praf – drumurile de acces nu erau stropite cu apă, iar utilajele ieşeau în trafic fără a avea roţile curăţate”, a precizat sursa citată.

O altă neregulă sancţionată de comisarii de mediu a fost depozitarea gunoiului: „Deşi pe teren exista spaţiu suficient pentru a nu bloca accesul maşinilor, containerele pentru deşeuri nu erau organizate într-un perimetru special amenajat”.

Pe lângă sancţiuni, comisarii au dispus măsuri obligatorii şi imediate: spălarea străzilor afectate, curăţarea amplasamentului şi organizarea de urgenţă a unei zone dedicate deşeurilor.

Şantierul rămâne sub monitorizarea strictă a Gărzii de Mediu Bucureşti până la expirarea termenului de 10 zile şi transmiterea dovezilor fotografice care să ateste curăţenia finală.