Șase moduri în care smartwatch-urile ne induc în eroare, inclusiv cu numărul de pași

Îți verifici ceasul inteligent („smartwatch”) după o alergare. Scorul tău de fitness a scăzut. Ai ars foarte puține calorii. Scorul de recuperare este foarte scăzut. Îți spune ca în următoarele 72 de ore să iei o pauză de la exerciții. Partea cea mai ciudată? Te-ai simțit grozav. Așadar, de ce îți spune ceasul exact opusul?, scrie revista The Conversation.

În esență, pentru că smartwatch-urile și alte dispozitive de monitorizare a activității fizice nu sunt întotdeauna precise.

Folosirea tehnologiei fitness purtabile, precum ceasurile inteligente, este una dintre principalele tendințe în fitness de aproape un deceniu. Milioane de oameni din întreaga lume le folosesc zilnic.

Aceste dispozitive modelează felul în care oamenii gândesc despre sănătate și exerciții. De exemplu, oferă date despre câte calorii ai ars, cât de în formă ești, cât de bine te-ai recuperat după exerciții și dacă ești pregătit să faci din nou mișcare.

Însă ceasul inteligent nu măsoară direct majoritatea acestor indicatori. În schimb, multe dintre valorile obișnuite sunt estimări. Cu alte cuvinte, nu sunt la fel de precise pe cât ai putea crede.

Cum ne induc în eroare smartwatch-urile

Calorii arse

Monitorizarea caloriilor este una dintre cele mai populare funcții ale ceasurilor inteligente. Totuși, acuratețea lor lasă mult de dorit.

Dispozitivele purtabile pot subestima sau supraestima consumul de energie (adesea exprimat ca număr de calorii arse) cu peste 20%. Aceste erori variază și în funcție de tipul de activitate. De exemplu, antrenamentele de forță, ciclismul și antrenamentele pe intervale de intensitate ridicată pot duce la erori și mai mari.

Acest lucru este important deoarece oamenii folosesc adesea aceste valori pentru a-și decide alimentația.

De exemplu, dacă smartwatch-ul supraestimează caloriile arse, utilizatorii lor ar putea crede că trebuie să mănânce mai mult decât este necesar, ceea ce ar putea duce la creștere în greutate.

Invers, dacă subestimează caloriile arse, ar putea ajunge să mănânce prea puțin, afectându-le negativ performanța în exerciții.

Numărul de pași

Numărul de pași este o modalitate bună de a măsura activitatea fizică generală, însă dispozitivele purtabile nu îi înregistrează perfect.

Ceasurile inteligente pot subestima numărul de pași cu aproximativ 10% în condiții normale de exercițiu. Activități precum împingerea unui cărucior, transportul de greutăți sau mersul cu mișcări limitate ale brațelor pot reduce acuratețea, deoarece ceasurile inteligente se bazează pe mișcarea brațului pentru a înregistra pașii.

Pentru majoritatea oamenilor, acest lucru nu reprezintă o problemă majoră, iar numărul de pași rămâne util pentru urmărirea nivelului general de activitate. Totuși, el ar trebuit privit ca un ghid estimativ, nu ca pe o măsură precisă.

La plimbare prin natură, Foto: © Martinmark | Dreamstime.com

Ritmul cardiac

Ceasurile inteligente estimează ritmul cardiac folosind senzori care măsoară modificările fluxului de sânge prin venele de la nivelul încheieturii mâinii.

Această metodă este precisă în repaus sau la intensități scăzute, dar devine mai puțin exactă pe măsură ce crește intensitatea exercițiului.

Mișcarea brațului, transpirația, culoarea pielii și cât de strâns porți ceasul pot influența, de asemenea, măsurătoarea ritmului cardiac. Asta înseamnă că acuratețea poate varia de la o persoană la alta.

Acest lucru poate fi problematic pentru cei care folosesc indicii de ritm cardiac pentru a-și orienta antrenamentele, deoarece erori mici pot duce la antrenamente la o intensitate nepotrivită.

Monitorizarea somnului

Aproape fiecare smartwatch de pe piață oferă un „scor al somnului” și împarte noaptea în etape de somn ușor, profund și REM.

Standardul de referință pentru măsurarea somnului este polisomnografia. Este un test realizat în laborator care înregistrează activitatea cerebrală. Însă ceasurile inteligente estimează somnul folosind mișcarea și ritmul cardiac.

Asta înseamnă că pot detecta destul de bine când cei care le poartă dorm sau sunt treji. Dar sunt mult mai puțin precise în identificarea etapelor somnului.

Prin urmare, chiar dacă smartwatch-ul spune că ai avut „somn profund de slabă calitate”, este posibil să nu fie adevărat.

Scorurile de recuperare

Majoritatea ceasurilor inteligente monitorizează variabilitatea ritmului cardiac și folosesc această valoare, împreună cu scorul somnului, pentru a crea un scor de „pregătire” sau „recuperare”.

Variabilitatea ritmului cardiac reflectă modul în care corpul răspunde la stres. În laborator, este măsurată folosind un electrocardiogram. Însă ceasurile inteligente o estimează prin senzori la nivelul încheieturii, care sunt mult mai predispuși la erori de măsurare.

Asta înseamnă că majoritatea indicatorilor de recuperare se bazează pe două măsurători inexacte (variabilitatea ritmului cardiac și calitatea somnului). Rezultatul este un indicator care poate să nu reflecte în mod semnificativ nivelul real de recuperare.

VO₂max

Majoritatea dispozitivelor estimează de asemenea VO₂max – un indicator al nivelului maxim de „fitness”. În general se referă la cantitatea maximă de oxigen pe care corpul o poate utiliza în timpul exercițiului.

Cea mai bună metodă de a măsura VO₂max presupune purtarea unei măști care analizează cantitatea de oxigen inspirată și expirată, pentru a determina cât oxigen folosești pentru a produce energie.

Evident, ceasul inteligent nu poate măsura direct consumul de oxigen. Îl estimează pe baza ritmului cardiac și a mișcării.

Totuși, smartwatch-urile tind să supraestimeze VO₂max la persoanele mai puțin active și să îl subestimeze la cele mai în formă. Asta înseamnă că valoarea afișată de ceas ar putea să nu reflecte nivelul real de fitness.

Asta nu înseamnă că ar trebui să ne debarasăm de ceasurile inteligente

The Conversation conchide că, deși datele oferite de ceasurile inteligente sunt predispuse la erori, asta nu înseamnă că sunt complet inutile.

Aceste dispozitive oferă totuși o modalitate de a urmări tendințe generale în timp, dar nu ar trebui să ne îngrijoreze când arată fluctuații zilnice sau anumite valori punctuale.

De asemenea, este important ca utilizatorii lor să se simtă atenți la cum se simt, ce rezultate au cu exercițiile fizice și cum se recuperează. Aceste aspecte pot oferi chiar mai multe informații decât ceea ce arată un ceas inteligent.

FOTO articol: AYAimages / Dreamstime.com.