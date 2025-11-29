Ucraina anunță că a lovit cu succes două petroliere ale „flotei fantomă” ruse cu drone Sea Baby în Marea Neagră

Ucraina a lovit două tancuri petroliere folosite de Rusia pentru a exporta țiței, ocolind sancțiunile occidentale, cu drone marine în Marea Neagră, a declarat sâmbătă un oficial al serviciului de securitate SBU, informează Reuters.

Operațiunea comună de lovire a așa-numitelor nave ale „flotei fantomă” a fost condusă de SBU și marina ucraineană, a declarat oficialul sub condiția anonimatului.

Autoritățile turce au declarat că vineri, două explozii au zguduit două tancuri ale flotei fantomă în apropierea strâmtorii Bosfor din Turcia, provocând incendii pe nave, iar operațiunile de salvare au fost lansate pentru cei aflați la bord.

Oficialul SBU a declarat că ambele nave – identificate ca Kairos și Virat – erau goale și se îndreptau spre portul Novorossiysk, un important terminal petrolier rus, când au fost lovite de drone „Sea Baby”.

„Imaginile video arată că, după ce au fost lovite, ambele tancuri au suferit avarii grave și au fost efectiv scoase din serviciu. Acest lucru va reprezenta o lovitură semnificativă pentru transportul de petrol rusesc”, a declarat oficialul. Nu s-a precizat când au avut loc atacurile.

Ukraine’s Sea Baby naval drones have delivered another blow to Russia’s shadow fleet — striking the sanctioned oil tankers KAIRO and VIRAT in the Black Sea and crippling both vessels.



According to an SBU source, the drones inflicted critical damage, effectively knocking the… pic.twitter.com/PbzPTuTWJx — KyivPost (@KyivPost) November 29, 2025

Aceste nave puteau transporta petrol în valoare de aproape 70 de milioane de dolari și ajutau Kremlinul să eludeze sancțiunile internaționale, a declarat o sursă SBU pentru publicația ucraineană Kyiv Post.

Ucraina a solicitat în mod constant măsuri internaționale mai dure împotriva „flotei fantomă” a Rusiei, care, potrivit acesteia, ajută Moscova să exporte cantități mari de petrol și să finanțeze războiul din Ucraina, în ciuda sancțiunilor occidentale.