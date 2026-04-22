Scandal făcut de un român la bordul unui avion pe ruta Madrid-Craiova / A fost așteptat de poliție pe pistă

Un bărbat de 49 de ani din Craiova a fost debarcat şi condus în zona publică a Aeroportului Internaţional Craiova, marți noaptea, după ce a făcut scandal la bordul avionului, transmit autoritățile.

Bărbatul prezent la bordul unui avion pe ruta Madrid-Craiova se afla în stare de ebrietate și „a adresat injurii echipajului de la bordul aeronavei, provocând indignarea celorlalţi pasageri”, potrivit IPJ Dolj, citat de News.ro.

Astfel, polițiștii din cadrul Biroului de Poliţie Transporturi Aeriene Craiova și poliţişti de frontieră din cadrul Punctului de Frontieră Aeroport Craiova au acționat împreună în vederea debarcării bărbatului.

Faţă de acesta s-a luat măsura sancţionării conform Codului Aerian de către poliţiştii de frontieră ai Punctului de Frontieră Aeroport Craiova, a mai transmis sursa citată.

