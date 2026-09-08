Scandal la INML făcut de rudele lui Costeluş de la Clejani, care a murit acum câteva zile. Au intervenit luptătorii SAS

Polițiști, jandarmi și luptători SAS au intervenit marţi la sediul Institutului de Medicină Legală din București pentru a aplana un conflict pornit de familia tik-tokerului Costeluş de la Clejani, decedat pe 5 septembrie. Scandalul a pornit după ce rudele au reclamat că nu pot ridica trupul bărbatului.

Imagini cu scandalul din fața INML au fost difuzate de televiziunea România TV și Cancan.

După apariția imaginilor, Poliția Capitalei a transmis un comunicat în care a precizat că membri ai unei familii au început să adreseze injurii cadrelor medicale.

„La data de 8 septembrie 2026, în jurul orei 11.00, polițiștii din cadrul Secției 26 Poliție au fost sesizați, prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, de către reprezentantul unei societăți de pază, cu privire la faptul că, în fața unei instituții medicale, situată pe o stradă din Sectorul 4, mai multe persoane ar fi devenit recalcitrante la adresa personalului medical, întrucât acestora nu le-ar fi fost permisă ridicarea trupului neînsuflețit al unui membru de familie, decedat în urmă cu câteva zile”, a anunțat Poliția Capitalei.

La fața locului s-au deplasat, de îndată, mai multe echipaje de ordine publică din cadrul Poliției Sectorului 4, care au constatat că cele sesizate se confirmă.

„Din verificările preliminare efectuate a rezultat faptul că persoanele în cauză ar fi adresat injurii cadrelor medicale, pe fondul nemulțumirii generate de faptul că nu le-ar fi fost permisă ridicarea trupului neînsuflețit al unui membru de familie”, a pecizat Poliția Capitalei.

Poliția a precizat că polițiștii au intervenit pentru restabilirea ordinii și liniștii publice, persoanele implicate fiind legitimate.

„Totodată, au fost efectuate verificări asupra autoturismelor cu care acestea s-ar fi deplasat, în vederea identificării unor posibile obiecte a căror deținere este interzisă de lege”, potrivit comunicatului.

Au intervenit jandarmii și luptătorii SAS

Pentru prevenirea escaladării situației și asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică, la fața locului au fost solicitate, în sprijin, un echipaj din cadrul Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București, precum și luptători din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, a precizat Poliția Capitalei.