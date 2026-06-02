Scandal la numirile pentru Institutul Cultural Român: „Nu sunteți izolați mergând la remorca AUR-ului. Felicitări PSD!”

Corina Încrosnatu a fost desemnată de către Senat, la propunerea PSD, noul președinte al Institutului Cultural Român, posturile de vicepreședinte revenind Adrianei Gae, propusă de AUR, și lui Attila Weinberger, susținut de UDMR. PNL și USR acuză PSD și AUR că au negociat susținerea reciprocă a candidaților propuși, critici respinse de cele două formațiuni.

Corina Încroșnatu a fost validată de Senat pentru funcția de președinte cu o majoritate de 81 de voturi. Potrivit surselor HotNews, voturile aparțin senatorilor PSD, AUR, UDMR și PACE. USR a votat pentru propriul candidat, Roxana Dumitrache, iar PNL pentru Adrian Dupu.

O tripletă la conducerea ICR desemnată de PSD, AUR și UDMR

AUR și UDMR au dat cei doi vicepreședinți, cu susținerea PSD. Ambele formațiuni neagă existența unui acord, chiar și informal, PSD-AUR-UDMR, pentru susținere reciprocă.

„Colegii de la Senat au votat pentru vicepreşedintele nostru şi asta a fost o discuţie cu PNL să se susţină şi PNL şi USR. Dar n-a fost nicio discuţie cu AUR, în niciun caz, Doamne fereşte! Din păcate, în coaliţie, noi nu am avut nicio discuţie despre situaţia ICR-ului, despre cum ar trebui să funcţioneze, unde ar trebui să funcţioneze”, a declarat președintele UDMR Kelemen Hunor luni, în Parlament.

După votul de marți din plen, PNL și USR au acuzat PSD că a probat, încă o dată, alianța formată cu AUR. „Vreau să felicit coaliția PSD-AUR-PACE pentru rezultatul fantastic de la ICR. Le propun, conform acestor principii asumate astăzi, pentru această colaborare pe care o au, ca următoarele audieri pentru Institutul Cultural Român să aibă loc pe stadion”, a declarat Simona Spătaru (USR)

„Candidata dumneavoastră nu a fost susținută nici măcar de noii dumneavoastră parteneri de la PNL. Sunteți izolați complet. Vă doresc viață lungă”, a replicat Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD

„Vă mulțumesc că ați amintit că nu sunteți izolați mergând la remorca AUR-ului. Felicitări PSD!”, a ripostat Spătaru.

„Noua majoritate să încheie nebunia asta”

La rândul său, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu a negat existența unei alianțe a partidului său cu social-democrații.

„Fiind conducător de tractor, care are și remorcă, vă aduc aminte că am votat 12 proiecte de legi propuse de USR. Asta înseamnă că eram într-o alianță? Cred că trebuie să folosiți mai grijuliu cuvântul”, s-a adresat Peiu Simonei Spătaru.

Însă acuzații similare a formulat și liderul de grup al PNL, Daniel Fenechiu: „Moțiunea de cenzură a validat la nivelul Parlamentului o coaliție, o majoritate. Votul de astăzi a arătat că și la nivelul Senatului există această majoritate. Eu o felicit și o rog să meargă cu o propunere la Cotroceni, ca să încheie nebunia asta”.

În schimb, Ninel Peiu, de la PACE, a admis că grupul său a purtat negocieri cu alte partide privind susținerea candidaților. „Putem negocia politic oricând doriți. PACE e în toate. Trebuie doar să aveți negociatori. Trebuia să veniți să discutați. Ceilalți au venit și-au discutat”, a spus Peia către Simona Spătaru.

Noua șefă a ICR: Institutul este apolitic

Întrebată de HotNews dacă au ajuns până la ea informațiile potrivit cărora PSD ar fi negociat cu AUR susținerea sa la Institutul Cultural Român, Corina Încrosnatu susține că „ICR-ul este apolitic. Nu o să intru în discuții politice, nici nu le cunosc de altfel. Este o propunere a Partidului Social Democrat și cred că s-a bazat pe CV-ul meu și pe parcursul meu în Institutul Cultural Român.”