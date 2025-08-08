Scandalul PSD – USR izbucnit după moartea lui Ion Iliescu. Decizia anunțată de Sorin Grindeanu

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat vineri că partidul său va convoca săptămâna viitoare Biroul Permanent Național pentru a analiza situația creată în interiorul Coaliției de guvernare, ca urmare „a poziționărilor unor parteneri față de organizarea ceremoniilor oficiale dedicate fostului președinte Ion Iliescu”, după conflictul cu USR.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Grindeanu a subliniat că acțiunile și declarațiile recente ale unor membri ai Coaliției, considerate contrare obligațiilor legale și normelor de conduită instituțională, afectează nu doar relațiile dintre partide, ci și echilibrul necesar funcționării Guvernului.

„Partidul Social Democrat consideră că, indiferent de diferențele ideologice sau de interpretările istorice, respectul față de instituțiile statului, față de normele constituționale și față de memoria istorică trebuie să prevaleze în viața politică. Organizarea ceremoniilor oficiale prevăzute de lege în cazul decesului unui fost șef de stat nu este o chestiune opțională, ci o responsabilitate instituțională”, a declarat Grindeanu, fără a numi formațiunea condusă de Dominic Fritz.

Reuniunea, programată să aibă loc luni, are ca scop evaluarea impactului acestor evenimente asupra funcționării Coaliției și stabilirea unei poziții clare a PSD în privința continuării colaborării în condiții de respect reciproc și dialog constructiv, potrivit șefului interimar PSD.

Liderul social-democraților a reafirmat angajamentul partidului pentru ceea ce a numit o guvernare stabilă în interesul cetățenilor, subliniind însă că sunt necesare respectul și buna-credință între parteneri în cadrul coaliției.



Doliul național, subiect de discordie între PSD și USR

Moartea lui Ion Iliescu a creat tensiuni în coaliția de guvernare. PSD și USR se află în conflict după ce partidul condus de Dominic Fritz a cerut în ședința de guvern de marți seară să nu fie declarată zi de doliu național și a anunțat că membrii partidului nu vor participa la ceremoniile oficiale. După aceea, social-democrații au decis să nu mai participe la ședințele coaliției.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a motivat că „cei de la USR nu vor da dovadă de maturitate politică și își vor revizui atitudinea”.

„Istoria nu poate fi mistificată! Iar cei care judecă azi, vor fi judecați mâine, la rândul lor! PSD are respect față de instituțiile statului român! Refuzăm să girăm formele de instigare la ură publică manifestate de liderii USR, chiar și în ședințe oficiale de Guvern. De aceea, am decis, alături de colegii din conducerea PSD, să nu participăm la ședințele Coaliției până când cei de la USR nu vor da dovadă de maturitate politică și își vor revizui atitudinea!”, a afirmat Sorin Grindeanu, într-un mesaj publicat în mediul online.

USR a anunțat, prin vocea președintelui, că a încercat să blocheze funeraliile de stat și doliul național în cazul lui Ion Iliescu.

„Din respect pentru victimele Revoluției și ale mineriadelor, USR a propus în ședința de guvern să nu fie doliu național. Luăm act de decizia Guvernului. Reprezentanții USR nu vor participa la funeralii”, a transmis Dominic Fritz, marți seară, într-o postare pe Facebook.

La scurt timp, fostul premier și lider al social-democraților Marcel Ciolacu a publicat, în contextul decesului lui Ion Iliescu, un apel către colegii săi de partid prin care le-a cerut să ignore „toate mojiciile şi mizeriile politice”. El a trimis astfel săgeți către USR, deși nu a menționat numele actualului partener de guvernare al PSD.

Și fostul ministru PSD al Apărării Mihai Fifor, actual parlamentar și președinte PSD Arad, l-a atacat pe actualul ministru al Apărării, de la USR, Ionuț Moșteanu. Deși nu l-a numit, Fifor a spus că funcția pe care o ocupă Moșteanu „te obligă la onoare”: „Din păcate, sunt oameni de care nu se lipește această onoare”.