Scenariile puse pe masă de liderul UDMR dacă pică Guvernul Veștea. Recomandare pentru premierul desemnat. „A fost o discuție între 6 ochi”

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri, la Parlament, că aleșii formațiunii nu susțin cabinetul Veștea și nu vor intra în sală în momentul în care premierul desemnat va cere votul de încredere pentru noul Guvern.

Președintele PNL s-a întâlnit marți cu liderii UDMR și USR, înainte să expire ultimatumul dat premierului desemnat Adrian Veștea să-și depună mandatul și înainte ca UDMR să se reunească în ședință, au declarat surse politice pentru HotNews.

Întrebat ce negocieri a avut cu șeful PNL, Kelemen Hunor a răspuns că au discutat ce variante sunt luate în calcul dacă Cabinetul Veștea va pica la vot în Parlament.

„Sunteți într-o eroare toată la dacă credeți ca așa de poartă discuțiile. Nu ne-a oferit nimeni nimic. Nu ne-a convins domnul Bolojan, cum nu ne-a convins nici Grindeanu. Am discutat cu Bolojan și cu Fritz așa cum discutăm aproape săptămânal. Am discutat ce se va întâmpla dacă nu trece guvernul Veștea. Sunt 2-3 variante, una dintre ele e guvernul minoritar. Și guvernul Veștea va fi tot minoritar. Atunci am spus că din cele 3 variante posibile, am spus ca opțiunea mea e să refacem coaliția, a doua este un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, și a treia este un guvern minoritar PSD. Am spus ca noi vom vota un guvern PSD, dar cu PSD, cu premier PSD”, a declarat Kelemen Hunor.

E dispus să accepte Bolojan un alt premier din PNL?

Întrebat dacă șeful PNL, Ilie Bolojan, ar fi de acord să accepte un alt premier, în afară de el, din cadrul partidului pe care îl conduce, liderul UDMR a susținut că da.

„Eu așa am perceput discuția noastră de ieri. Eu discut și cu ceilalți colegi, încerc să mențin legătura și relația cu fiecare, și cu Grindeanu, și cu Neacsu, și cu liberalii și cu cei din USR. În politică trebuie să discuți”, a subliniat Kelemen, precizând că nu au fost discutate nume.

În plus, liderul UDMR a precizat că președintele Nicușor Dan ar trebuie să convoace noi consultări cu partidele politice.

„Am spus ce cred ca trebuie să facă”

Chestionat dacă apreciază că Adrian Veștea ar trebui să-și depună mandatul sau să încerce să găsească sprijinul necesar de 233 de voturi în Parlament, Kelemen Hunor a dezvăluit că i-a făcut o recomandare premierului desemnat.

„Nu o să dau sfaturi domnului Veștea. Am avut o întâlnire scurtă, am spus ce cred ca trebuie să facă, dar nu vreau să o fac publică. A fost o discuție între 6 ochi”, a mai spus Kelemen Hunor.

Uniunea Democrată Maghiară din România a decis marți că nu va face parte din potențialul guvern condus de Veștea.

Aritmetică complicată pentru învestirea Guvernului Veștea

Calculele pentru învestirea guvernului se complică și mai mult pentru prim-vicepreședintele PNL, care pare să aibă aceeași soartă ca Eugen Tomac, după ce Kelemen Hunor a spus că aleșii UDMR nu vor fi prezenți la vot.

Aflat în pline negocieri pentru împărțirea ministerelor și nominalizarea miniștrilor, premierul desemnat nu are nici sprijinul SOS România, pe care se baza Veștea, și unui senator neafiliat care a rămas în grup, potrivit surselor HotNews.

Chiar și cu voturile SOS România, guvernul Veștea tot mai are nevoie de 24 de voturi din zona PNL sau AUR. Fără cei 16 din SOS, numărul acestora se duce însă spre 40 de voturi lipsă.