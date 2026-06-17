Lovitură grea primită de Guvernul Veștea cu puțin timp înaintea anunțării listei cu miniștri. Unul dintre partidele pe care miza nu va vota Guvernul: „Cred că-și va depune mandatul”

În pline negocieri pentru împărțirea ministerelor și nominalizarea miniștrilor, premierul desemnat Adrian Veștea primește o nouă lovitură din partea unui partid de ale cărui voturi avea nevoie pentru învestirea Guvernului.

După ce PNL, USR, UDMR și AUR au anunțat public că nu vor vota guvernul Veștea, acesta miza pe posibilele voturile de la PSD (127), Minorităților Naționale (17), ale grupului Uniți Pentru România (UPR) – (18), PACE – 11 deputați, SOS România – 15 deputați și neafiliați -19. Nicunul dintre aceste partide nu anunțase cum va vota, iar Veștea a avut marți întâlniri cu UPR și PACE.

Împreună aceste 5 formațiuni strângeau 208 de voturi, cu 25 de voturi mai puține decât minimul de 233 care sunt necesare pentru ca Guvernul să treacă de votul de încredere din Parlament. Un parlamentar AUR, Mohammad Murad a anunțat că este gata să voteze guvernul.

SOS România nu votează Guvernul Veștea

Numai că matematica votului se complică și mai tare pentru Adrian Veștea, susțin sursele Hotnews. Și asta pentru că cei 15 deputați SOS România și un senator neafiliat care a rămas în grup nu intenționează să voteze Guvernul.

„Considerăm că este o procedură totalmente nedemocratică. Din punctul nostru de vedere, ar fi trebuit să aibă loc noi consultări. Se încalcă spiritul Constituției. Nu vrem să votăm un guvern adus pe repede înainte, care este, din punctul nostru de vedere, împotriva interesului național și care servește interesele partidelor din coaliție. Din fericire, noi nu am fost contactați de nimeni din echipa domnului Veștea, probabil nu își pune speranțele în voturile noastre. Oricum nu le va avea. Nu ne vindem pentru nimic în lume. Întotdeauna vor face parte din orice guvern partidele din fosta coaliție de guvernare. Aceleași partide vor fi. Noi nu luăm în considerare să facem vreodată parte din guvern. Însă, am putea susține un astfel de guvern, doar că, la acest moment, nu ni se pare o procedură corectă”, a declarat pentru Hotnews, Simona Macovei, lidera grupului parlamentar SOS/.

„Nu votăm. Eu cred că o să își depună mandatul. La ora asta mai are nevoie de cel puțin 30 de voturi”, a transmis un alt deputat.

Chiar și cu voturile SOS România, guvernul Veștea tot mai avea nevoie de 24 de voturi din zona PNL sau AUR. Fără cei 16 din SOS, numărul acestora se duce însă spre 40 de voturi lipsă.