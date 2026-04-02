Scenariu pentru stingerea datoriei către Pfizer pentru vaccinurile anti-Covid. Rogobete: „Să luăm alte produse”

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, joi seară, la Euronews, statul român ar putea propune companiei Pfizer ca, în contul sumei de peste trei miliarde de lei datorată de România pentru vaccinurile anti-Covid, ţara noastră să primească alte produse ale aceleiaşi firme de medicamente.

Alexandru Rogobete a afirmat că a avut discuţii în ultimele două zile cu ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, pentru a găsi soluţii privind plata sumei de 600 milioane de euro către Pfizer şi că una dintre variante ar fi ca România să primească alte produse în loc de vaccinuri.

„Este doar un scenariu, nu spun că se va întâmpla. O negociere ar fi ca în cuantumul sumei de trei miliarde de lei să nu mai luăm vaccinurile pentru COVID-19, ci să luăm alte produse pe care compania le produce. Noi vom avea acest scenariu pe masă cu siguranţă. Ministerul Sănătăţii va susţine acest scenariu. Asta vă spun cu siguranţă şi cu fermitate. Ministerul Sănătăţii a venit cu această propunere, să mergem pe acest scenariu de a compensa suma respectivă cu alte medicamente”, a explicat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, citat de News.ro.

El a spus că discuţiile pe care le are cu ministrul Finanţelor pe acest subiect au ca scop reducerea impactului asupra bugetului de stat.

„Vorbim de mai multe scenarii pe care încercăm să le abordăm pentru a reduce şi pentru a minimiza cât se poate de mult efectul pe bugetul de stat. Ce vă spun cu siguranţă este că Ministerul Sănătăţii nu are astăzi suma de peste trei miliarde cu această destinaţie pentru plata vaccinurilor de la compania Pfizer. Nu există în bugetul Ministerului Sănăţii”, a declarat Alexandru Rogobete.

O instanţă belgiană a obligat, miercuri, Polonia şi România să preia o livrare de vaccinuri COVID-19 în valoare de 1,9 miliarde de euro (2,2 miliarde de dolari) produse de compania farmaceutică americană Pfizer. Potrivit comunicatului instanţei, România are de plătit 600 de milioane de euro.