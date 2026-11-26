Nori negri continuă să se adune asupra Inteligenței Artificiale , imaginea unui prăbușire prelungit a pieței bursiere fiind completată de informații conform cărora împrumuturi în valoare de miliarde de dolari acordate companiilor deținute de chinezi sunt acum în aer, în urma noilor prevederi americane care limitează accesul companiilor asiatice la know-how-ul american.

Revenirea surprinzătoare a lui Jensen Huang la Nvidia a dat un impuls temporar acțiunilor companiilor de inteligență artificială la începutul acestei săptămâni, scrie Naftemporiki, citând WSJ, Bloomberg și FT..

Băncile, însă, sunt acum îngrijorate de riscurile juridice ale finanțării centrelor de date și a furnizorilor specializați în cloud computing, care ar putea fi supuși unor controale mai stricte la exporturile din SUA.

Acestea sunt contracte de împrumut care erau la un pas de finalizare și care acum au rămas brusc în aer.

În același timp, creditorii care încearcă să vândă o parte din împrumuturile lor pentru a-și limita expunerea întâmpină dificultăți în a găsi cumpărători.

Bloomberg citează câteva cazuri ilustrative:

Se solicită garanții suplimentare pentru un împrumut solicitat de Bridge Data Centres al Bain Capital, în valoare de 6,6 miliarde de dolari.

O altă bancă a decis să nu participe la un împrumut de 372 de milioane de dolari acordat Digital Halo, chiar dacă subscriitorii se angajaseră să acopere întreaga sumă.

Mai multe bănci revizuiesc, de asemenea, un împrumut de 480 de milioane de dolari acordat lui Aolani, un furnizor specializat de cloud computing cu sediul în Singapore și client ByteDance, au declarat săptămâna trecută surse apropiate situației.

Restricțiile impuse în 2022 de administrația Biden asupra exporturilor de cipuri americane avansate au dus la crearea unei rețele de companii în Asia de Sud-Est prin intermediul căreia grupurile tehnologice chineze puteau utiliza de la distanță procesoarele căutate.

Ulterior, împrumuturile către centrele de date din regiune au crescut vertiginos. Finanțarea pentru achiziționarea cipurilor abia începea să prindă avânt, deoarece băncile păreau mai dispuse să își asume riscul crescut al acestor tranzacții.

Situația s-a schimbat săptămâna trecută , când SUA au anunțat că firmele din Singapore, Malaezia, Indonezia, Thailanda și Brazilia vor avea nevoie de o licență din partea guvernului american pentru a cumpăra cipuri avansate de inteligență artificială de la producătorii americani. În întreaga lume, centrele de date care deja închiriază o putere de calcul semnificativă companiilor chineze vor avea nevoie de o licență separată pentru a continua să facă acest lucru și vor avea la dispoziție 90 de zile pentru a o obține.

Recuperare parțială

Pe Wall Street, indicii principali și-au revenit după un început dificil. Dow Jones a revenit în creștere, dar Nasdaq a rămas în scădere pe tot parcursul zilei, afectat de îngrijorările legate de inteligența artificială.

Mai exact, Nasdaq a scăzut cu peste 1%, continuându-și seria de pierderi. Acțiunile Nvidia, Micron Technology și CoreWeave, toate active în infrastructura inteligenței artificiale, au scăzut la ora 21:30.

Amenințarea retrogradării Nvidia

Propunerea administrației Trump de a impune noi tarife pentru produsele din China, Uniunea Europeană și alte țări, precum și intenția S&P de a retrograda ratingul de credit AA al Nvidia, invocând „slăbiciuni în cadrul său de management și guvernanță corporativă, în special în ceea ce privește structura, componența și eficacitatea consiliului său de administrație”, pun o presiune suplimentară asupra piețelor.

Agenția estimează că orice retrogradare va fi limitată la o treaptă, „cu excepția cazului în care investigațiile sau dezvăluirile ne conduc la concluzia că reputația Nvidia a fost afectată sau că perspectivele sale de afaceri s-au deteriorat”.

Decembrie negru?

Giuseppe Sette, de la Reflexivity, a rezumat peisajul dificil în WSJ: „Piața are nevoie de o corecție a prețurilor acțiunilor pentru a atenua temerile legate de investițiile excesive în inteligența artificială. Combinația explozivă dintre înlăturarea lui Jensen Huang și listarea la bursă a Anthropic a fost factorul declanșator. Cu cât piața se va comporta mai rău în decembrie, cu atât va fi mai ușor să își revină în primul trimestru.”