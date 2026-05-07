Scenariul vehiculat de liderul UDMR, după discuția cu Nicușor Dan. De ce viitorul premier nu poate fi dat nici de PSD, nici de PNL

Kelemen Hunor a discutat joi dimineață cu președintele Nicușor Dan, căruia spune că i-a transmis „cam care sunt soluțiile” pentru formarea unui nou Guvern din punctul de vedere al UDMR. „Nu sunt soluții miraculoase”, a afirmat el într-un interviu pentru Știrile PRO TV.

Liderul UDMR consideră că „în două-trei săptămâni maxim trebuie să avem un guvern”.

„Se poate forma un guvern, nu există să nu se poată. Până la urmă, în 2024, votul cetățenilor a dat acest parlament și este o responsabilitate pentru fiecare deputat, pentru fiecare senator, pentru fiecare partid, mai ales pentru cei care și-au asumat guvernarea anul trecut și în 2024, să găsească o soluție”, a adăugat Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor este al doilea lider care participă la consultările informale convocate de președintele Nicușor Dan. Discuțiile au fost deschise miercuri la Palatul Cotroceni cu liderul USR, Dominic Fritz, care i-a transmis că exclude o viitoare alianță cu PSD, potrivit surselor HotNews.

Este de așteptat ca și ceilalți doi lideri ai coaliției destrămate, Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan, să meargă zilele acestea la Cotroceni.

Scenariul preferat de UDMR, „refacerea coaliției”

Kelemen Hunor a spus că Uniunea ar prefera refacerea fostei coaliții, scenariu în care probabil că viitorul premier „nu poate veni nici din PSD, nici din PNL”.

„Prima opțiune pentru noi este refacerea coaliției. Sigur, trebuie un om care poate fi acceptat de toată lumea, și de PNL, și de PSD, și de noi, și de cei de la USR, și probabil că acel om nu poate veni nici din PSD, nici din PNL, fiindcă atunci se pune problema pentru celălalt partid cum acceptă după această aventură (…). A fost o aventură politică, ai dărâmat un guvern fără să pui ceva la loc, fără să ai o soluție”, a afirmat liderul UDMR.

El consideră că România are „câteva probleme uriașe”, una dintre ele fiind cea legată de îndeplinirea jaloanelor din PNRR.

„Dacă nu ne mișcăm, avem 116 sau 117 zile până când se închide PNRR, pierdem o grămadă de bani, bani care vor lipsi din Trezoreria României și din proiectele de dezvoltare. Pentru acest lucru, trebuie să răspundă cineva, fiindcă vorbim de miliarde”, a subliniat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a menționat și aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, despre care a spus că ar trebui să se concretizeze „în acest an”, și deficitul bugetar, „care trebuie ținut sub control”.

„Dacă nu reușim să găsim o soluție, atunci vom fi aruncați în junk și acesta este pericolul cel mai mare, cu creditorii. Percepția oricum e foarte proastă, ce s-a întâmplat în aceste zile arată o Românie instabilă”, a avertizat el.