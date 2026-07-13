Scene de Stan și Bran la o unitate mobilă rusească de antiaeriană. Ce s-a întâmplat cu o mitralieră grea care trage 5.000 de gloanțe pe minut

Un soldat rus ce opera o mitralieră grea a unei unități mobile de antiaeriană era să-și ucidă colegii după ce a pierdut controlul armei.

Potrivit informațiilor postate online, incidentul a avut loc în timpul unui exercițiu al echipei mobile de apărare antiaeriană, acest gen de unități fiind tot mai folosite de ambele părți combatante în contextul atacurilor reciproce de amploare cu drone.

În imaginile ce par desprinse dintr-un film de epocă cu gafe, soldatul pierde imediat controlul mitralierei de 12,7 mm ce este montată de obicei pe un elicopter de asalt Mi-24 și aceasta începe să se rotească în mod necontrolat.

Un alt militar ce se afla în bena autovehicului pe care era montată arma se apleacă în ultimul moment pentru a nu fi secerat de gloanțe, iar cel care încerca să o opereze este învârtit în aer și aruncat jos din benă.

De semenea, se vede cum cel care se ghemuise pentru a se feri de gloanțe se ridică și pune mâna pe țeavă, dar și-o retrage imediat pentru aceasta era fierbinte din cauza numărului enorm de gloanțe trase.

Russian soldier with a mobile air defense team nearly kills several other soldiers in a training incident, after losing control of his YakB-12.7mm Rotary Machine Gun, normally mounted on the Mil Mi-24 Hind Helicopter Gunship. pic.twitter.com/L63z2OvLkD — OSINTdefender (@sentdefender) July 12, 2026

Yakushev-Borzov YakB-12.7 mm este o mitralieră rotativă grea cu patru țevi menită să fie controlată prin telecomandă.

Aceasta a fost concepută în Uniunea Sovietică la începutul anilor 1970 și are o rată de tragere ridicată, de 4.000 – 5.000 de gloanțe pe minut.