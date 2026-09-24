Schimbare de antrenor în Superliga! Decizie luată după un început dezastruos de sezon

FK Csíkszereda schimbă antrenorul principal după primele zece etape ale sezonului din Superliga. Clubul din Miercurea Ciuc a anunțat încetarea colaborării cu István Szabó și revenirea lui Valentin Suciu, tehnician care a scris una dintre cele mai importante pagini din istoria echipei.

Schimbarea de pe banca tehnică vine într-un moment complicat pentru ciucani, care încearcă să-și îmbunătățească situația din clasamentul primei ligi. După zece etape, FK Csíkszereda ocupă ultimul loc, cu un singur punct și golaveraj 6-23.

Parcursul dezastruos din acest început de sezon a dus la despărțirea de István Szabó, antrenorul care preluase echipa în vara anului 2026. Clubul a anunțat că a ajuns la un acord comun cu tehnicianul pentru încetarea colaborării.

Valentin Suciu a revenit la FK Csikszereda

În locul lui István Szabó, conducerea formației din Miercurea Ciuc a apelat la Valentin Suciu, un antrenor familiar suporterilor ciucani și unul dintre oamenii care au contribuit la dezvoltarea clubului în ultimii ani.

În vârstă de 45 de ani, Suciu revine la FK Csíkszereda după o primă perioadă de aproape patru ani în care a pregătit echipa de seniori. Tehnicianul a preluat conducerea formației în vara anului 2018 și a rămas pe banca acesteia până în martie 2022.

Legătura sa cu gruparea din Miercurea Ciuc începuse însă încă din perioada în care activa la academia clubului. Înainte de a prelua prima echipă, Valentin Suciu a pregătit formația U17, pe care a condus-o până în finala campionatului național.

Cea mai importantă performanță a primei sale perioade la FK Csíkszereda a venit în sezonul 2018/2019. Sub comanda sa, echipa a obținut promovarea în Liga 2, pentru prima dată în istoria clubului.

De-a lungul carierei, Valentin Suciu a mai pregătit FC Zagon și Șoimii Gura Humorului, însă numele său este asociat în special cu FK Csíkszereda și Sepsi OSK.

La formația din Sfântu Gheorghe, tehnicianul a contribuit la parcursul care a dus echipa în primul eșalon și a acumulat experiență ca antrenor principal în Liga 1.

În anul 2022, Suciu a revenit la Sepsi OSK, unde a activat inițial în cadrul academiei. Ulterior, între septembrie 2024 și martie 2025, a preluat din nou conducerea primei echipe a clubului covăsnean.

După pauza prilejuită de meciurile echipei naționale din Liga Națiunilor, FK Csikszereda va primi vizita campioanei Universitatea Craiova. Meciul din etapa a 11-a a Superligii este programat pe 11 octombrie, de la ora 18:00.