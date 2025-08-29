Schimbare de luni, 1 septembrie: Ai fost până acum coasigurat la sănătate? Ce faci dacă vrei să rămâi asigurat și după cele mai recente modificări

Soțul, soția sau părinții fără venituri aflați în întreținerea unei persoane asigurate, care au beneficiat, până acum, de scutire de la plata contribuției la sănătate, își pierd statutul de coasigurați de la 1 septembrie. De la această dată, ei nu vor mai fi asigurați în sistemul de sănătate decât dacă plătesc suma fixă anuală stabilită de Guvern ca CASS pentru această categorie.

Suma care trebuie plătită pentru ca un coasigurat să beneficieze de asigurare de sănătate a fost stabilită de Guvern la 2.430 de lei pe an – echivalentul a 10% din salariul minim pe 6 luni.

Această sumă va fi plătită, în cazul coasiguraților care vor să rămână asigurați în sistemul de sănătate.

Persoana care coasigură trebuie să meargă la ANAF și să depună o declarație prin care își asumă plata pentru persoana pe care vrea să o coasigure, a explicat președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan, într-un interviu pentru cititorii HotNews, când s-a anunțat regula care devine valabilă de luni, 1 septembrie 2025.

Este vorba despre declarația unică (formularul 212), care a fost actualizată, în luna august, conform modificărilor fiscale care vizează contribuțiile pentru persoanele coasigurate.

Formularul 212 pentru plata CASS pentru coasigurați se poate depune la ANAF, fizic sau online, începând din luna august.

„Persoana care coasigură are opțiunea de a plăti integral suma de 2.430 de lei la depunerea declarației sau de a plăti în două tranșe. Ei plătesc contribuție pentru echivalentul salariului minim pe 6 luni, dar vor beneficia de 12 luni”, mai spunea președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

Persoana care coasigură are opțiunea de a plăti integral suma de 2.430 de lei odată cu depunerea formularului sau de a plăti 25% din sumă (607,5 lei), iar restul de 75% (1.822,5 lei) pana la data de 25 mai 2026.

Coasigurații nu erau singurii exceptați de la plata CASS

La începutul lunii iulie, Guvernul a decis eliminarea exceptării de la plata CASS a următoarelor categorii, în condițiile în care, la acel moment, doar unul din 3 asigurați din România plătea CASS:

coasigurați – persoane aflate în întreţinerea unei persoane asigurate, respectiv soţ/soţie/părinţi fără venituri proprii;

persoane persecutate în perioada comunistă;

beneficiarii indemnizaţiei de şomaj;

persoane aflate în concediu creştere copil;

persoane cu venitul minim de incluziune;

personalul monahal;

bolnavi tratați în programele de sănătate, alţii decât cei cu afecțiuni oncologice;

pensionarii a căror pensie depășește pragul de 3.000 de lei vor plăti contribuție de 10% doar pentru ceea ce depășește 3.000 de lei.

Pe 8 august, Guvernul a revenit și a decis că una dintre aceste categorii – pacienții neasigurați care suferă de boli cronice incluse în programele naționale de sănătate – va avea acces în continuare la toate serviciile medicale decontate de CNAS, inclusiv din afara programului de sănătate respectiv, fără plata contribuției la sănătate.

Coasigurații sunt singura categorie care trebuie să plătească CASS începând cu data de 1 septembrie, pentru a rămâne asigurați. În cazul celorlalte categorii, măsura privind obligativitatea contribuției la sănătate în schimbul calității de asigurat a intrat în vigoare de la 1 august.

Citește și: