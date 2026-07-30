Schimbare în Rusia: Vedete care promovau războiul din Ucraina cer acum încheierea păcii sau acuză autoritățile că „nu spun adevărul”

În 2022, cunoscuta cântăreață rusă Slava (Anastasia Slanevskaia) îi făcea „lași” pe artiștii care părăseau Rusia din cauza războiului și-și declara susținerea pentru Putin. Acum, ea face apel la „toți artiștii, bloggerii și oamenii din mass-media” să ceară deschis „încetarea conflictului”.

Slava nu este singurul caz.

Și alți influenceri își schimbă discursul pe fondul loviturilor tot mai puternice date de Ucraina adânc, în interiorul Rusiei.

Un cunoscut actor i-a adresat un mesaj direct lui Putin în care susține că cei din jurul președintelui Federației Ruse „nu vă spun ce se întâmplă cu adevărat”.

La peste patru ani de la declanșarea invaziei ruse în Ucraina, în spațiul public din Rusia apar semne că unele dintre vedetele care au susținut deschis Kremlinul încep să-și schimbe tonul.

Cazurile sunt încă puține și nu reprezintă o condamnare explicită a războiului sau a acțiunilor președintelui Vladimir Putin, însă contrastează puternic cu mesajele pe care aceleași persoane le promovau în primii ani ai conflictului.

Schimbarea de discurs vine într-un context în care atacurile ucrainene pe teritoriul Federației Ruse au devenit tot mai frecvente, iar efectele războiului sunt resimțite tot mai puternic și de populația aflată la mii de kilometri de linia frontului. În special, este vorba despre atacurile asupra depozitelor Wildberries, cel mai mare retailer online din țară („Amazonul” rusesc).

În 2022 îi numea „lași” pe artiștii care au părăsit Rusia

Artista rusă Slava. Screenshot via Instagram

Cel mai recent exemplu este al cântăreței Slava (Anastasia Slanevskaia). Slava s-a numărat printre vedetele care au susținut fără echivoc decizia Kremlinului de a invada Ucraina. În primele luni ale războiului, artista declara că este „patrioată”, că își susține președintele și armata și că este convinsă că Rusia acționează corect. Artista are 3,9 milioane de abonați pe Instagram.

„Sunt patriotă. Îmi iubesc țara și îi susțin pe băieții noștri”, spunea interpreta într-una dintre intervențiile sale publice din 2022.

În aceeași perioadă, ea i-a criticat dur pe artiștii care au ales să plece din Rusia după începerea invaziei. Slava afirma că aceștia își abandonează țara într-un moment dificil și îi descria drept „lași”, susținând că un adevărat patriot trebuie să rămână alături de statul său indiferent de circumstanțe.

Discursul său nu s-a limitat la declarații. Artista a transmis mesaje video de susținere pentru militarii ruși aflați pe front, a participat la evenimente patriotice organizate în sprijinul armatei și s-a alăturat unei campanii prin care erau promise recompense financiare militarilor care distrugeau tancuri occidentale livrate Ucrainei. Pentru aceste acțiuni, autoritățile ucrainene au inclus-o pe lista persoanelor sancționate.

„Trebuie să punem capăt acestui război”

Retorica artistei s-a schimbat însă în ultimele zile. Într-un mesaj video publicat pe rețelele sociale, Slava afirmă că războiul trebuie oprit și îi îndeamnă pe cei care au influență în spațiul public să nu mai evite subiectul.

„Fac apel la toți artiștii, bloggerii și oamenii din mass-media. Haideți să spunem împreună că trebuie să punem capăt acestui război”, spune interpreta.

Ea afirmă că este momentul ca persoanele publice să vorbească despre „salvarea vieților” și sugerează că tăcerea nu mai poate reprezenta o soluție.

Totuși, Slava nu-l critică direct pe Vladimir Putin, nu vorbește despre responsabilitatea Rusiei pentru declanșarea războiului și nu cere retragerea trupelor din Ucraina.



Criticile ajung și în cercurile apropiate susținătorilor Kremlinului

Alexei Iarmuschuk. Screenshot via Instangram

Nemulțumirile încep să fie exprimate și de persoane din mediul artistic apropiat unor figuri care au sprijinit constant politica lui Vladimir Putin. Un exemplu este actorul Alexei Iarmuschuk, fost membru al Teatrului Provincial din Moscova, instituție condusă de Serghei Bezrukov, unul dintre cei mai cunoscuți actori ruși și un susținător declarat al Kremlinului.

Bezrukov s-a numărat printre personalitățile care au sprijinit anexarea Crimeei în 2014 și ulterior a susținut public invazia în Ucraina.

Într-un mesaj video publicat recent, Nazimov îi cere lui Vladimir Putin să demită Guvernul și o parte a administrației prezidențiale, acuzându-le că ascund adevărul și că sunt responsabile pentru degradarea situației din Rusia.

„Dizolvați întregul Guvern. Faceți ordine. Vă mint. Nu vă spun ce se întâmplă cu adevărat”, afirmă actorul în apelul adresat liderului de la Kremlin.

Actorul nu contestă războiul și nici nu îl critică direct pe Putin. El pune întreaga responsabilitate pe oficialii din jurul președintelui, despre care spune că l-au izolat de realitate și îi prezintă o imagine falsă asupra situației din țară.

Victoria Bonya: „Oamenii sunt obosiți”

Victoria Bonya. Screenshot via Instagram

Un alt exemplu este bloggerul și fosta vedetă TV Victoria Bonya. Ani la rând, Bonya a evitat criticile la adresa Kremlinului și a fost percepută drept o personalitate apropiată de discursul oficial.

În această primăvară, însă, ea a publicat un mesaj video adresat direct lui Vladimir Putin, susținând că președintele nu mai primește informații reale despre situația din țară.

„Oamenii sunt obosiți. În jurul dumneavoastră există persoane care nu vă spun adevărul”, afirma Bonya, acuzând autoritățile că ascund problemele reale ale societății, în aprilie.

Ea a vorbit atunci despre restricțiile impuse în ultimii ani, despre limitarea accesului la internet și despre presiunea tot mai mare exercitată asupra cetățenilor, susținând că Rusia are nevoie de schimbări.

Declarațiile sale au provocat reacții dure din partea propagandiștilor Kremlinului. Prezentatorul Vladimir Soloviov a acuzat-o că promovează mesaje convenabile Occidentului și a lansat un atac public la adresa influenceriței. La fel ca în cazul Slavei, Bonya nu condamnă explicit invazia și nu cere retragerea armatei ruse de pe teritoriul Ucrainei, însă criticile formulate la adresa sistemului reprezintă o ruptură față de discursul pe care îl avea în trecut.