Schimbare după 29 de ani: Creatorii „South Park” schimbă numele serialului special pentru Trump

Creatorii serialului de animație „South Park” au anunțat că noul sezon al cunoscutei animații satirice se va numi „South America”. Decizia vine într-o aparentă referire la acțiunile recente ale președintelui Donald Trump.

„Inspirați de curajul și patriotismul companiilor Apple și Google, schimbăm numele serialului «South Park» în «SOUTH AMERICA»”, au anunțat creatorii Matt Stone și Trey Parker într-o declarație, potrivit BBC.

Referirea la cele două companii tech vine după ce Apple și Google au schimbat aplicațiile lor de hărți în SUA în urma unui decret prezidențial semnat de Trump în august, prin care a redenumit Lacul Ontario în „Lacul America”.

De asemenea, anul trecut, Trump a ordonat ca și Golful Mexicului să fie redenumit „Golful Americii”, o decizie respinsă de Mexic, care a susținut că o singură țară nu poate redenumi o întindere de apă internațională comună.

Noul sezon al serialului, al 29-lea din istoria South Park, este programat să aibă premiera pe 16 septembrie. Anunțul privind schimbarea denumirii vine imediat după ce duminică show-ul a câștigat un premiu Emmy pentru Cel mai bun program de animație.

Schimbarea oficială a numelui, comunicată pe contul oficial de social media al serialului, a fost însoțită de o imagine a panoului „South Park”, în care cuvântul „Park” a fost înlocuit cu „America”.

Cu o zi înainte de anunțul privind serialul, Trump a distribuit un videoclip generat de inteligența artificială în care apare el însuși suprapunând cuvântul „America” peste „Mexico” pe un panou cu mesajul „Welcome to New Mexico” („Bine ați venit în Noul Mexic”).

„Dorim să mulțumim în mod special companiei noastre-mamă, Paramount – o capitulare a Skydance”, au mai spus creatorii în postare. Paramount Skydance este compania-mamă a serialului.

În 2026, Administrația Trump a aprobat o fuziune în valoare de 111 miliarde de dolari cu Warner Bros Discovery – una dintre cele mai mari tranzacții din istoria mass-media. Însă fuziunea a fost suspendată până în iunie 2027, după ce 12 state americane au intentat procese de teamă că aceasta va afecta concurența și va duce la creșterea prețurilor pentru consumatori.

Serialul „South Park”, difuzat din 1997, l-a ironizat în mod regulat pe președintele SUA pe parcursul celor două mandate ale acestuia. Ambii creatori ai serialului, Stone și Parker, au fost criticați în repetate rânduri de către Trump, Casa Albă și susținătorii mișcării MAGA pentru aluziile la adresa președintelui, scrie sursa citată.

În timpul celui de-al 27-lea sezon, Casa Albă a descris South Park ca fiind un serial „de mâna a patra” care „atârna de un fir de ață cu idei lipsite de inspirație, într-o încercare disperată de a atrage atenția”, după ce un episod l-a înfățișat pe Trump gol în pat alături de Satana.

După succesul de la Premiile Emmy, pe contul oficial al serialului a apărut o imagine parodică cu Donald Trump și mesajul: „În sfârșit ți-ai primit Emmy-ul.”

Sursa foto: Dreamstime.com